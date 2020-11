Lojas e restaurantes com quebras de 39% nas vendas na última semana de outubro

Lisboa, 09/11/2017 - Realizou-se no Pavilhão Atlântico em Lisboa de 6 a 9 de Novembro o Web Summit 2017. Painel Fast growth Portugal com: Miguel Pina Martins (CEO, Science4you) (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

As lojas e restaurantes associados da AMRR (Associação de Marcas de Retalho e Restauração), que "representam mais de 3.000 lojas e restaurantes", registaram uma queda de 39% em média nas vendas na última semana de outubro. Segundo a associação liderada por Miguel Pina Martins, "nas últimas três semanas do mês de outubro verifica-se um agravar das perdas o que, juntamente com novas medidas de restrição de circulação e de operação, fazem prever um período natalício difícil".

Esta é uma das conclusões do Observatório da AMRR, que apurou a evolução das vendas desde março, no início da pandemia, até outubro. O inquérito conclui que "houve logo perdas de 62,3% em março, que afundaram para uma média de 95% nos meses de abril e maio que foram de confinamento e consequente encerramento de lojas. Nos meses de verão (junho a setembro) verificou-se uma ligeira melhoria entre os associados da AMRR, que reportaram ainda assim perdas entre os 40% em junho e os 27% em setembro", revela a associação em comunicado.

Para Miguel Pina Martins, "estes dados são muito preocupantes e demonstram a situação muito fragilizada em que o comércio e restauração se encontram." O presidente da AMRR considera que estes dados fazer temer o pior quanto à época natalícia, que é muito importante para o retalho.

"Embora tenhamos assistido a uma ligeiríssima melhoria nos meses de verão, nunca deixámos de ter quebras, e temos já dados alarmantes que demonstram elevadas perdas na aproximação à época natalícia, que costuma ser a salvação de muitos operadores do retalho e da restauração."

O relatório indica que nas últimas três semanas do mês de outubro verificou-se um agravamento da situação o que, para a AMRR, "juntamente com novas medidas de restrição de circulação e de operação, fazem prever um período natalício difícil".

Para Miguel Pina Martins, "é importante que o limite de lotação nas lojas de centros comerciais seja revisto, para evitar aglomerações nas entradas e nas zonas comuns, assim como para permitir que o retalho e restauração tenham maior margem de operação".

O também fundador e presidente da Science4You alerta "para o facto de que confinar as pessoas, confina igualmente a economia, algo que põe em causa a sustentabilidade económica das empresas do retalho e restauração, assim como os mais de 375.000 empregos diretos e indiretos destes setores".