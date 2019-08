Pingo Doce encerra mais cedo em homenagem a Soares dos Santos

Através do site, a Jerónimo Martins avisa os clientes de que as lojas Pingo Doce vão estar encerradas a partir das 18 horas desta quinta-feira, dia 22 de agosto.

“Pelo sétimo dia do falecimento do Senhor Alexandre Soares dos Santos informamos que iremos estar encerrados, amanhã, 5ª feira dia 22 de Agosto a partir das 18h”, indica a empresa, no seu site. Alexandre Soares dos Santos morreu na passada sexta-feira, dia 16 de agosto.

A comunicação está também a ser feita através do envio de SMS aos clientes: “Estimado cliente, pelo sétimo dia do falecimento do Sr. Alexandre S. dos Santos informamos que as nossas lojas irão estar encerradas amanhã, 22 de agosto, a partir das 18h”.

A cadeia de supermercados portuguesa tem mais de 430 lojas, distribuídas por 293 localidades, com horário de encerramento às 21h.

O empresário português esteve à frente dos destinos da Jerónimo Martins durante mais de 46 anos.

*Notícia atualizada às 13h46 do dia 21 de agosto, para incluir conteúdo da SMS enviada aos clientes.