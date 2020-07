Lojistas só irão pagar renda variável até março aos centros comerciais

Os lojistas dos centros comerciais irão apenas pagar até março do próximo ano a renda variável depois de o Parlamento ter aprovado a proposta do PCP para a alteração do Orçamento Suplementar. A proposta responde aos pedidos dos lojistas, mas gera preocupação junto da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) que já avisou que há risco de que até ao final do ano 20% dos shoppings do país encerrem portas, pondo em causa 75 mil empregos.

A proposta de alteração do PCP, que prevê um aditamento do artigo 168.º-A à lei n.º 2/2020, de 31 de março, foi aprovada com a abstenção do PS e PAN e com os votos favoráveis dos restantes partidos, não tendo havido votos contra.

A mesma prevê que “não são devidos quaisquer valores a título de rendas mínimas”, ou seja uma renda fixa, “sendo apenas devido aos proprietários dos centros comerciais o pagamento da componente variável da renda, calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista”. Os lojistas têm de continuar a pagar as despesas de encargos comuns, como a limpeza, segurança e a eletricidade.

A Associação de Marcas de Retalho e Restauração (AMRR) já tinha manifestado o seu apoio à medida, considerando que era a forma justa de partilha dos custos da crise provocada pela pandemia e de evitar fecho de lojas, num momento em que a reabertura, segundo inquérito feito aos associados, revela quebras de faturação de mais de 40%.

Mas junto da APCC a proposta motivou forte preocupação, com a entidade que representa os donos dos centros comerciais a alerta para o perigo de insolvência de 20% shoppings, ao fecho de mais de 2 mil lojas e atirando para o desemprego um total de 75 mil trabalhadores, diretos e indiretos.

Até ao momento ainda não foi possível obter uma reação da APCC à aprovação da proposta no Parlamento.