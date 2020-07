Lola NormaJean contrata na McDonald’s para Chief Creative Officer

Leandro Alvarez é a partir de setembro o novo Chief Creative Officer da Lola NormaJean. A contratação marca o regresso do antigo responsável da TBWA Lisboa ao mercado nacional depois de seis anos como Global Executive Creative Director da McDonald’s.

“A pandemia nos está ensinando a relativizar a geografia. Clientes estão a uma videoconferência de distância de qualquer agência do mundo. Acredito que Lisboa e a Lola NormaJean são uma plataforma fantástica neste contexto. A começar pelo Rodrigo Silva Gomes, um desses raros CEO apaixonado pela publicidade e pela criatividade. É o parceiro ideal para este momento e traz consigo uma equipa super talentosa, além do apoio e expertise da sempre irrequieta e surpreendente network Lola. Quero deixar a minha marca, criar trabalhos disruptivos, que chamem a atenção e que rompam alguns conceitos que hoje estão instalados”, diz Leandro Alvarez, o novo Chief Creative Officer da Lola NormaJean, citado em nota de imprensa.

“Acredito que dentro de pouco tempo iremos notar a marca do Leandro Alvarez e da Lola NormaJean nas próximas ações dos nossos clientes. Não quero terminar sem deixar ainda uma palavra de agradecimento ao Sérgio Lobo pelo empenho e trabalho desenvolvido. Até à entrada do Leandro, o destino da agência está entregue interinamente a Caio Leska e André Peixoto que já estão a dar provas do grande talento que o Leandro refere acima”, afirma Rodrigo Silva Gomes, CEO da Lola Normajean, em nota de imprensa.

“A chegada do Leandro à Lola Normajean, insere-se na nossa cultura de um fortíssimo pensamento estratégico dando propósito à criatividade. Esta fórmula executada por um talento extraordinário, permite à Lola ser o network competitivo à escala internacional que conhecemos. Juntos estamos a remar na mesma direção, com a certeza do valor que geramos aos clientes que nos escolhem”, diz, por seu turno, Miguel Simões, CEO Western Europe da Lola.

Leandro Alvarez começou a carreira no Brasil, tendo em 1994 começado a trabalhar em Portugal como copywriter na Young & Rubicam. Lintas, Leo Burnett Lisboa e TBWA foram algumas das agências às quais esteve ligado no mercado nacional, tendo no caso da TBWA estado ligado durante 20 anos à agência, como Diretor Criativo e depois Presidente, tendo trabalhado contas como a Ikea e a McDonald’s. Saiu em 2015, na mesma altura em que a rede do grupo Omnicom promoveu uma fusão entre a TBWA e a BBDO.

Fundador do Clube de Criativos de Portugal, o criativo conta com vários galardões conquistados nos festivais de Nova Iorque, Cannes, Eurobest, Epica, Clio, Ad Age, Prémios à Eficácia, Clube de Criativos e Prémios Criatividade M&P.