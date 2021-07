Londres deve colocar ponto final nas restrições a 19 de julho mas empresas estão apreensivas

Boris Johnson © EPA

O primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, confirmou esta segunda-feira, 5 de julho, que pretende levantar grande parte das restrições em solo inglês (o governo de Boris Johnson só define as políticas de saúde para Inglaterra, não o podendo fazer para a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte) a partir do próximo dia 19. A decisão final vai ser tomada na próxima semana, a 12 de julho, mas para já a indicação é que a partir de dia 19 terminam as limitações ao contacto social, o teletrabalho deixa de ser obrigatório e a utilização de máscara deixa igualmente de ser obrigatória. Mas os empresários mostram-se preocupados alertantando para a ausência de regras claras.

Há muito que os empresários pediam o fim das restrições e por isso foi com agrado que ouviam Boris Johnson. Mas estão também céticos, nomeadamente com os possíveis contágios que possam ocorrer em ambiente laboral, de acordo com a agência de notícias Bloomberg. Aliás, e de acordo com esta agência, a abordagem de Londres - que passa por aprender a viver com o vírus - pode originar um conflito quer com empresários - que pedem regras claras -, quer com autarcas, que consideram que o seu dever é defender trabalhadores e consumidores.

O líder da Confederação da Indústria Britânica, Tony Danker, considera que é "fundamental" construir tanto a confiança dos consumidores como dos empresários. E nessa matéria acredita, citado pela Bloomberg, que o governo tem um papel "vital", estabelecendo regras para as empresas.

Mike Cherry, da Federação de Pequenas Empresas, citado também pela agência, diz que "a principal preocupação para os empresários será em especial a responsabilidade [das firmas] uma vez que as regras estão a ser substituídas por orientações: o que é que acontece se eu optar por não usar máscara, acrílicos ou não tiver uma abordagem de distanciamento e um dos meus clientes ou empregados tiver covid?!"

O responsável alertou ainda que os "riscos não podem ser passados para os donos das pequenas empresas".

O plano apresentado por Boris Johnson prevê ainda a reabertura das discotecas e não haverá limitação de capacidade nos eventos. O líder da associação que representa os espaços de diversão noturna, citado pela Bloomberg, diz que "uma semana não chega para que as empresas tracem um plano para a reabertura". Michael Kill acrescenta que esta decisão com tão curto espaço de tempo demonstra que "o governo não entende o que é preciso para reabrir um negócio depois de mais de um ano sem atividade".

O primeiro-ministro inglês considerou que o verão é a altura certa para a reabertura da sociedade porque se não for neste período será difícil antever quando poderá ser. "Temos de ser honestos e se não conseguirmos abrir a sociedade nas próximas semanas, quando seremos ajudados pela chegada do verão e pelas férias escolares, então teremos de nos questionarmos quando estaremos em condições de regressar à normalidade?", questionou Johnson em conferência de imprensa, citado pela Reuters.

Mas pediu também cautelas à população. "Não quero que as pessoas pensem que, [no momento em que estamos] é altura de ficar extremamente feliz... estamos muito longe do fim do vírus", disse. "Claro que, se surgir outra variante que não responda às vacinas ... claramente, vamos ter de tomar as medidas necessárias para proteger a população", acrescentou.