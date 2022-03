Londres recebe festival de vinho, gastronomia e cultura portuguesa

Max Graham, filho do fundador da casa de vinho do Porto Churchill"s © Igor Martins / Global Imagens

Os ingleses são grandes apreciadores de vinho do Porto, mas não só. Há uma nova geração de apreciadores de vinho que querem saber mais do mundo vitícola, conhecendo novos produtores e novas castas, e é para esses que Max Graham e Sarah Ahmed estão a organizar o Festa, um festival que pretende celebrar o vinho, a gastronomia, música, artesanato, artes e design português, em Londres. Será a 24 e 25 de junho, em Tobacco Dock, na zona leste da cidade, onde estarão 52 produtores a dar a provar mais de 250 vinhos.

Max Graham é filho do fundador da Churchill"s, produtora de vinhos do Porto e Douro, e foi no Porto e no Douro que passou grande parte da infância. Hoje vive em Londres, mas não esconde o "orgulho" na herança portuguesa e a vontade de a espalhar pelo mundo. Ou ao menos em terras de Sua Majestade. Em 2016, abriu o Bar Douro, em London Bridge, que hoje é um dos principais restaurantes e wine bar portugueses na capital inglesa, com uma carta com mais de 200 vinhos, e ao qual se juntou, a partir de 2020, o Bar Douro City, em Liverpool Street.

Com a pandemia, e o encerramento dos restaurantes, nasceu a loja online Bar Douro, com mais de 100 referências, e o clube de vinhos que, a cada trimestre, lança uma caixa de seis vinhos portugueses, devidamente acompanhados por sugestões de harmonização e das notas de prova de Sarah Ahmed, uma das mais conceituadas críticas de vinho e profunda conhecedora dos vinhos portugueses, e que tem sido parceira de Max Graham nos seus projetos.

E é dessa parceria que nasce agora o Festa. Como diretora de vinhos do festival, coube a Sarah Ahmed selecionar os 52 produtores portugueses que marcarão presença no evento. No total, haverá mais de 250 vinhos em prova, de todas as regiões vitivinícolas nacionais.

"Desde sempre quisemos fazer um festival que permitisse pôr os produtores e os consumidores em contacto direto, num ambiente descontraído e de festa. O objetivo é mesmo dar a conhecer a nova onda dos vinhos portugueses no mundo. Portugal faz parte do Velho Mundo vitícola, mas está a produzir novos estilos e a reinventar técnicas ancestrais e tudo isso é muito entusiasmante. Tem terroirs tão diversos e castas únicas que merecem ser divulgados, e os consumidores em Inglaterra estão ávidos por aprender coisas novas no mundo do vinho. Portugal tem todas as condições para dar resposta a esse apetite", sublinha Max Graham.

O Festa vai dividir-se em quatro sessões ao longo de dois dias, de forma a dar oportunidade a maior número de visitantes. A primeira sessão, das 11.00 às 16.00 de 24 de junho, é dedicada em exclusivo a operadores e jornalistas da especialidade. É de entrada gratuita, sujeita apenas a inscrição prévia. As restantes três sessões - das 17.00 às 21.00 no dia 24; das 12.00 às 16.00 e das 17.00 às 21.00 a 25 - são para o público em geral e os bilhetes estão já à venda, com valores a partir das 35 libras. São esperadas cerca de mil pessoas em cada sessão.

Além dos vinhos, que poderão ser comprados localmente ou na loja online do evento, o Festa terá ainda espaços de gastronomia, bem como um mercado que dará a conhecer algumas das mais icónicas marcas portuguesas, do artesanato à joalharia, passando pela roupa e artigos gourmet. A iniciativa conta com o patrocínio do Turismo de Portugal, que irá ajudar a promover e dar a conhecer as paisagens nacionais. "Também haverá música e danças tradicionais. A ideia é que as pessoas passeiem e se sintam transportadas a Portugal. A covid já permite viajar, mas se calhar ainda há reticências e ali terão um "bilhete" para o país. Tenho a certeza de que muitos não resistirão a vir conhecer-nos in loco", diz Max Graham.