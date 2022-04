Lone Star pensa em Mark Rourke para suceder a António Ramalho no Novo Banco

© Paulo Spranger /Global Imagens

O atual administrador financeiro (CFO) do Novo Banco, Mark Bourke, estará na calha para suceder a António Ramalho como presidente executivo (CEO) do Novo Banco, noticia o Jornal Económico esta sexta-feira. A Lone Star, que detém 75% do antigo BES, estará mesmo a ponderar Bourke para o cargo, sendo que o banco terá até meados de maio para avançar com o processo junto do Banco Central Europeu (BCE) caso queira ter um novo CEO já em agosto.

O mesmo jornal refere que a Lone Star está a ser assessorada pela consultora Korn Ferry no processo de escolha do novo CEO do Novo Banco. O contexto atual do banco, nomeadamente a eventual venda em 2023, aponta para que o atual CFO seja o possível escolhido. No entanto, a Lone Star não respondeu ao semanário.

O ainda CEO do Novo Banco confirmou no final de março que iria sair da liderança da instituição, em 1 de agosto. O gestor cessa o mandato a meio, mas fica como consultor e estará a ajudar a Lone Star na escolha do novo CEO. Acrescenta o mesmo jornal que o tempo urge para a Lone Star, se quiser ter um novo CEO já em agosto. É que o BCE nunca leva menos de três meses a avaliar a idoneidade de um gestor proposto, o que obrigando a Lone Star a apresentar um nome até ao início de maio. Caso contrário, o Novo Banco poderá não ter um novo gestor máximo antes de 1 de agosto.