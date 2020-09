Lotação esgotada leva CP a prolongar Comboio Histórico do Douro

Há mais viagens disponíveis para o Comboio Histórico do Douro. A CP acaba de anunciar a venda de bilhetes para os dias 3 e 10 de outubro no comboio que faz a ligação entre as estações da Régua e do Tua, segundo informação divulgada esta sexta-feira.

Por causa das normas anti-covid, a lotação está limitada a 168 lugares por circulação e é obrigatório comprar antecipadamente os bilhetes nas bilheteiras físicas ou através da internet.

O Comboio Histórico do Douro circula com cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX e a locomotiva a vapor, percorrendo o percurso habitual, entre as estações do Peso da Régua (distrito de Vila Real) e do Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão.

O programa tem início na estação da Régua e, antes do embarque, cantares tradicionais da região e um brinde de vinho do Porto vão dar as boas vindas aos clientes.

O comboio parte da Régua às 15h28 e chega ao Tua às 16h35. No regresso, o comboio parte às 17h10 do Tua e chega à Régua às 18h30.

A campanha de 2020 deste comboio arrancou dia 1 de agosto. No mês passado, este comboio só circulou ao sábado. Mas como todas as viagens têm esgotado, o Comboio Histórico do Douro passou a funcionar aos sábados e domingo durante todo o mês de setembro. Foram realizadas, até agora, 11 viagens.

Em 2019, este produto turístico da CP circulou aos sábados entre 1 de junho e 26 de outubro. O programa do comboio histórico na linha do Douro arrancou no final da década de 90.