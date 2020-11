Love Pet. Quando a paixão por animais se transforma em Dashi

Os fundadores da Love Pet Alliance, Maria e Ricardo Pinto. © André Gouveia/Global Imagens

Especializada em artigos para animais de companhia, a Love Pet Alliance decidiu potenciar o conhecimento adquirido ao longo dos anos neste negócio e lançar a Dashi, primeira marca própria da empresa e que dá nome a uma panóplia de produtos para cães e gatos. São coleiras, arneses, taças para alimentação, tapetes higiénicos, entre outros acessórios, com design alegre e radical, inspirado na personalidade da cadela Dashi, um dos vários cães que anima(ra)m a vida dos fundadores da Love Pet, Maria e Ricardo Pinto. A pandemia não travou o negócio da empresa do Porto e já nestes tempos de crise apostaram em criar a Weego, para produtos alimentares e de higiene.

O mercado português dos animais de companhia está em transformação e em franco crescimento. Como realça Ricardo Pinto, os pets são "cada vez mais vistos como um elemento da família, que nos trazem muito e, portanto, sentimos a necessidade de escolher o melhor para eles". A Dashi quer ser uma resposta a essas exigências de qualidade, design (com possibilidade de personalizar) e confiança na marca.

"Nós somos uns grandes chatos", brinca o CEO, "passamos o tempo a sugerir ideias e correções às marcas com que trabalhamos, mas 90% das ideias são descartadas e perde-se oportunidades de melhorar um produto e trazer um valor acrescentado face à concorrência", sublinha. Foi essa "energia da frustração" que impulsionou a criação da Dashi e lançou no mercado produtos "com base no nosso conhecimento e no feedback do dia-a-dia, com originalidade e inovação". O fabrico dos acessórios é subcontratado, mas o estudo e modelação técnica, o design e a comercialização é 100% Love Pet.

Dentro desta filosofia, foi também lançada a marca Weego. Neste momento, disponibiliza algumas referências de areia para gato e, em 2021, alargará a sua ação à oferta de produtos alimentares. Segundo Ricardo Pinto, o segmento pet food em Portugal tem registado francas melhorias em oferta de qualidade, mas há um custo elevado para o consumidor. "Existe um diferencial injusto e que consideramos ser substancial entre o que foi melhorado na oferta ao cliente e o que é cobrado. E será neste gap que iremos atuar."

Criada em 2013, a Love Pet Alliance apostou numa primeira fase na importação e comercialização de marcas estrangeiras, procurando introduzir produtos inovadores e desconhecidos. Recentemente investiu na criação de marcas próprias conceptualizadas pela equipa multidisciplinar de 18 pessoas que emprega. O negócio está assente nos canais B2C (da empresa para o consumidor), através dos sites das marcas próprias, e B2B (empresa a empresa), que é onde a Love Pet tem mais experiência e que explora através da sua plataforma online e equipa comercial.

No ano passado, a Love Pet faturou 1,5 milhões de euros, com 15% a serem gerados nos mercados externos. Neste ano, as previsões apontam para um volume de negócios de 2 milhões, com as vendas ao exterior a pesar 20%. Como diz, Ricardo Pinto, as marcas próprias já chegam a mercados como o Brasil e os Estados Unidos, mas a empresa tem também conquistado países como o Reino Unido e a Grécia, onde assume ter "um impacto considerável".