Low cost Normal abre mais 10 lojas e contrata 100 no próximo ano 

A Normal, cadeia retalhista dinamarquesa de preços baixos, prepara-se para abrir em Portugal mais duas lojas antes do Natal, depois da abertura, esta semana, do primeiro espaço no país, no centro comercial Alegro, em Sintra. No próximo ano, o plano é inaugurar mais dez lojas em território nacional.

Para esta expansão, a cadeia pretende contratar, pelo menos, cem profissionais para as novas instalações, que serão de norte a sul do país. A empresa não revela, para já, as localizações.

A Normal nasceu na Dinamarca em 2014, com o conceito de venda de produtos ditos "normais", como dispositivos eletrónicos, cosméticos, produtos alimentares, produtos domésticos e do dia-a-dia. A loja mantém os preços fixos e não tem promoções.

No geral, a marca alega que os preços são mais baixos do que os que são praticados pela concorrência, o que pode ser uma "lufada de ar fresco", dado o contexto atual da elevada subida de preços nos vários setores.

A chegada ao mercado português tem uma razão, sendo que a principal é concretizar uma estratégia para começar a expandir o negócio a sul da Europa. "Depois de muita pesquisa, chegou a hora de investirmos no país. O mercado português é muito interessante, fomos bem recebidos, a cultura é diversa, existem vários locais e muitos turistas. Queremos manter-nos aqui", conta ao Dinheiro Vivo o CEO da Normal, Torben Mouritsen. "Sentimos que a marca se encaixa muito bem no país".

A abertura da loja de Sintra "é uma experiência e as outras duas lojas que vamos abrir também o serão. Se sentirmos que os portugueses estão a aderir ao conceito e às lojas, com certeza que vamos abrir muito mais do que as dez lojas que estão planeadas para o próximo ano", sublinha Torben Mouritsen ao Dinheiro Vivo.

Sem revelar valores, o gestor explica que, em relação investimento realizado em loja, cada caso é um caso e depende, por exemplo, do tamanho da loja, o que fará com que se contrate menos ou mais profissionais, e da localização geográfica. "Em alguns mercados é mais caro abrir várias lojas, noutros nem tanto, depende. Portugal é um mercado médio em termos de investimento".

Apesar de terem apostado no norte europeu, como na Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Países Baixos, Finlândia (país que entrou para a lista em 2021) e agora em Portugal, Torben Mouritsen diz que a Normal procura anualmente novos mercados para expandir o negócio.

"No fim do próximo ano vamos chegar a outro mercado. Não dizemos qual é, mas já existem palpites", vinca o gestor.

Com 15 trabalhadores na nova loja localizada no centro comercial Alegro Sintra, o negócio da cadeia retalhista arrancou no país no dia 28 de outubro. "Esperamos proporcionar aos clientes portugueses novas experiências de compra e oferecer-lhes produtos de marca a preços baixos", conclui o presidente executivo da cadeia dinamarquesa.