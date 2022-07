Lucro consolidado do BPI sobe 9% no primeiro semestre para 201 milhões de euros

Lucro consolidado do BPI aumenta 9% no primeiro semestre face ao mesmo período em 2021 © Sara Costa / Global Imagens

O BPI teve lucros consolidados de 201 milhões de euros, mais 9% que em igual período de 2021, divulgou esta sexta-feira a instituição financeira.

O resultado líquido em Portugal foi de 85 milhões de euros, o que compara com 84 milhões um ano antes.

"O lucro em Portugal aumenta 17% versus resultado homólogo excluindo extraordinários (ganho de 23 milhões de euros com venda de créditos não produtivos e custos de sete milhões de euros com reformas antecipadas e rescisões voluntárias)" no primeiro semestre do ano passado, refere o banco detido pelo grupo CaixaBank.