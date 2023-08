Lucro da Adecco cai 9% para 154 milhões de euros no primeiro semestre © AP

A multinacional suíça de recursos humanos Adecco anunciou esta quinta-feira que contabilizou um lucro de 154 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, menos 9% que no mesmo período do ano anterior.

As receitas aumentaram 4% no período em análise, para 11 890 milhões de euros, face a igual período do ano passado, informou em comunicado a empresa que tem também atividade em Portugal.

No segundo trimestre do ano, o lucro líquido atribuído aos acionistas foi de 62 milhões de euros, um recuo de 19% na comparação com idêntico período do ano passado.

As receitas ascenderam a 5 998 milhões de euros no segundo trimestre, representando um acréscimo homólogo de 1%.

"A atividade da Adecco registou um crescimento em todas as regiões, a um nível que continua a superar os seus concorrentes", garantiu o presidente executivo da Adecco, Denis Machuel, na nota citada.