Lucro da Airbus mais do que triplica para 1.219 milhões de euros até março

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Maio, 2022 • 19:48

A Airbus totalizou 1.219 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, valor que compara com um resultado líquido de 362 milhões de euros, apurado no período homólogo, foi esta quarta-feira anunciado.

Entre janeiro e março, as receitas consolidadas da empresa cresceram 15% para 12.000 milhões de euros, impulsionadas pelas entregas de aeronaves comerciais.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ajustado progrediu, no período em causa, 82% para 1.263 milhões de euros.

"Os resultados do primeiro trimestre refletem um desempenho sólido do nosso negócio de aeronaves comerciais, helicópteros e defesa", afirmou, em comunicado, o presidente executivo da Airbus, Guillaume Faury.

Este responsável adiantou ainda que a empresa quer aumentar a produção dos A320 para 75 aeronaves por mês em 2025.

Em 31 de março, a Airbus tinha 127.120 trabalhadores, abaixo dos 126.495 registados no final de dezembro.