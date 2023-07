Lucro da Airbus recua 20% para 1526 milhões de euros até junho

© DR

A Airbus totalizou 1.526 milhões de euros de lucro na primeira metade do ano, uma quebra de 20% face a igual período do ano anterior, foi hoje anunciado.

No primeiro semestre, o volume de negócios da empresa cresceu 11% para 27.663 milhões de euros, impulsionado por um aumento nas entregas de aviões e helicópteros, indicou, em comunicado, a Airbus.

Entre janeiro e junho, a Airbus entregou 316 aeronaves comerciais, acima das 297 do ano passado, esperando atingir as 720 até ao final do ano.

"O nosso negócio evoluiu bem, mesmo num ambiente operacional que continua a ser complexo", apontou, citado na mesma nota, o presidente executivo da Airbus, Guillaume Faury.

A fabricante recebeu mais de 1.000 pedidos de encomenda de aeronaves no primeiro semestre.