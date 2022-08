Lucro da alemã RWE sobe 45,5% para 2.083 milhões de euros até junho

© João Silva/Global Imagen

A empresa RWE apresentou esta quinta-feira um lucro de 2.083 milhões de euros até junho deste ano, mais 45,5% do que em igual período do ano passado, depois de um aumento dos preços da eletricidade.

As receitas da RWE, especializada na distribuição de gás natural e na geração e distribuição de energia elétrica, aumentaram em 91,6% no período em análise, cifrando-se em 16 188 milhões de euros.

O presidente executivo da RWE, Markus Krebber, realçou ao apresentar os resultados financeiros referentes ao primeiro semestre deste ano que os "lucros aumentaram significativamente", sendo que as previsões para o final deste ano foram revistas em alta.

"Os lucros que geramos irão beneficiar a transição energética", adianta em comunicado.

A RWE vai investir mais de cinco mil milhões de euros este ano na expansão do seu portfólio verde, dos quais dois mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, isto é, mais 30% do que tinha previsto inicialmente.