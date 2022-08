Lucro da Allianz cai 52,7% até junho para quase 2.300 milhões

© D.R.

A Allianz anunciou esta sexta-feira uma queda homóloga de 52,7% no lucro até junho deste ano, para quase 2.300 milhões de euros, justificada pelas provisões no primeiro trimestre para compensarem perdas do fundo Allianz "Structured Alpha" Global Investors.

Em comunicado, a seguradora alemã indicou ainda que o lucro operacional contabilizado até junho foi de 6.700 milhões de euros, mais 1,2% em termos homólogos, enquanto as receitas globais se situaram em 81.200 milhões de euros (+7,2%).

No semestre em análise, o resultado operacional melhorou no caso dos seguros patrimoniais (+5,2%, para 3.022 milhões de euros), e de gestão de ativos (+1,8%, para 1.601 milhões).

No entanto, este indicador financeiro recuou nos seguros Vida e Saúde (-6,4%, para quase 2.336 milhões de euros).

No segundo trimestre, o lucro diminuiu 23,3% para 1.706 milhões, justificado pela queda do resultado operacional (-6,6%) na gestão de ativos em consequência da turbulência registada no mercado, embora os seguros relacionados com o património tenham tido uma subida de 21,1%, salienta a seguradora.