Lucro da Altri mais do que duplica para 29,8 milhões de euros no primeiro trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Maio, 2022 • 18:44

A Altri totalizou 29,8 milhões de euros de lucro nos primeiros três meses do ano, mais do dobro face aos 12,2 milhões de euros apurados em igual período de 2021, foi esta quinta-feira anunciado.

"O resultado líquido do grupo Altri atingiu cerca de 29,8 milhões de euros, um aumento significativo face aos 12,2 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2021, já sem a GreenVolt que passou a ser considerada 'operação descontinuada' em termos de reporte de informação financeira", indicou, em comunicado, a empresa.

Por sua vez, as receitas totais ascenderam a 249,2 milhões de euros até março, um aumento de 46,5% face ao período homólogo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 61 milhões de euros, mais 85,6% face ao primeiro trimestre do ano anterior.

Até março, os custos totais representaram 188,2 milhões de euros, uma subida de 37,2% em comparação com o primeiro trimestre de 2021.

O investimento líquido realizado pelo grupo foi de 6,8 milhões de euros, entre janeiro e março.

Já a dívida líquida situou-se, no final do primeiro trimestre, 303,3 milhões de euros, abaixo dos 344 milhões de euros contabilizados no final de 2021.