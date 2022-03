Lucro da Altri quintuplicou para 123,7 milhões em 2021

José Pina, CEO da Altri © DR

O resultado líquido do grupo Altri disparou 286,7%, para 123,7 milhões de euros, em 2021, o que se traduz numa quintuplicação do lucro registado no período homólogo.

De acordo com as contas reportadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta quinta-feira, "o desempenho financeiro foi fortemente impactado pelo recorde de produção de fibras celulósicas, mas também pelo aumento das vendas, num período marcado pela alta dos preços da pasta nos mercados internacionais".

As unidades de produção da Altri - Celbi, Biotek e Caima - registaram "um recorde absoluto de produção e vendas nos 12 meses de 2021", tendo produzido 1,126 milhões de toneladas de pasta (mais 2,2% face a 2020). Dessa forma, as vendas totalizaram um recorde de 1,158 milhões de toneladas (+5% face a 2020), sobretudo para mercados externos que absorveram 86% do total.

As receitas totais do grupo Altri atingiram os 793,4 milhões de euros em 2021, um crescimento de 38% face a 2020. Apesar do crescimento das receitas, a papeleira nota um agravamento homólogo dos custos operacionais em 18,6%, para 565,7 milhões de euros, "fruto da pressão inflacionista generalizada dos fatores produtivos".

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ascendeu a 227,7 milhões de euros, mais 132,7% face ao ano de 2020, com a margem EBITDA a subir 11,7 pontos percentuais para 28,7%. A empresa refere que o incremento da rentabilidade do negócio se deve à "contínua procura de melhoria de eficiência das diversas biorefinarias" da Altri.

"Apesar de todas as condicionantes derivadas da pandemia, com elevadas restrições ao nível da logística em termos globais, conseguimos mais uma vez superar-nos, alcançando níveis de produção de fibras celulósicas, mas também de volume de negócios, sem paralelo na história da nossa companhia", escreveu o presidente executivo do grupo, José de Pina, na mensagem do CEO que acompanha o relatório de contas.

Quanto a perspetivas de futuro, o gestor diz que vai reduzir a dependência de energia de fontes fósseis. A fábrica de Caima deverá mesmo tornar-se na "primeira produtora ibérica de fibras celulósicas livre de combustíveis fósseis, sendo que todo o grupo está a passar para o regime de mercado de energia", dentro e breve.

O projeto da Galiza também foi relembrado, com a empresa a apontar para a construção de uma unidade industrial de raiz com uma capacidade produtiva anual de 200 mil toneladas de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis.

No final de 2021, a dívida líquida era cerca de 344 milhões de euros, "o que equivale a um rácio de Dívida Líquida/EBITDA de 1,5x", um nível considerado "bastante confortável" pela Altri.