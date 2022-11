Lucro da Altri sobe 30% até setembro para 117 milhões de euros

José Pina, CEO da Altri © DR

A Altri obteve um lucro de 117,4 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 29,9% face ao período homólogo, segundo o comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Desde junho, altura em que foi reportado um resultado líquido de 69,6 milhões, o grupo dedicado à produção de pasta para papel somou 47,7 milhões de euros, uma subida de 3,8%.

As receitas totais do grupo totalizaram 805,9 milhões de euros até setembro, o que representa um crescimento de 37,7% quando comparado ao igual período do ano passado. Deste montante, 284,1 milhões correspondem à operação do terceiro trimestre, valor que, lado a lado com o período homólogo, traduz um incremento de 30,6%.

Relativamente ao resultado de 272,5 milhões do primeiro semestre, a faturação da Altri ascendeu 4,3% (+11,6 milhões), algo "parcialmente explicado pelo decréscimo da contribuição das receitas de energia" e pelo facto de a "Celbi adotar o regime de autoconsumo desde agosto, passando a vender apenas o excedente".

Segundo aponta o relatório e contas, publicado na página da CMVM, "o desempenho financeiro do grupo Altri foi influenciado pelo volume de produção, pelas vendas, mas também pelos preços".

Entre janeiro e setembro, o EBITDA, isto é, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações, atingiu 223,4 milhões de euros, significando um aumento de 25,4% face ao mesmo conjunto de meses em 2021. Deste total, 92,6 milhões são atribuídos ao terceiro trimestre, uma subida de 16,4% em relação aos três meses antecedentes.

Já o EBIDTA por tonelada de pasta atingiu os 338 euros, "um nível recorde na história do grupo Altri", que foi alcançado "num ambiente desafiante, especificamente no que diz respeito à inflação dos vários custos variáveis", bem como dos "aumentos significativos" dos preços do gás natural, dos químicos e da madeira, salienta o CEO da empresa, José Soares da Pina.

No que toca à operação, através das unidades de Caima, Celbi e Biotek, a Altri produziu 852,1 mil toneladas de pasta para papel, menos 1,6% face ao semestre homólogo, um decréscimo justificado "pela paragem programada da Biotek em maio", explica o grupo. As vendas totalizaram 863 mil toneladas (-2,4% face a 2021), com 86% a ser absorvida pelos mercados externos. No terceiro trimestre do ano, a papeleira produziu 289,7 mil toneladas de fibras celulósicas.

"Ao sólido desempenho operacional apresentado nos três meses terminados em setembro, juntou-se uma procura em crescimento num mercado com um nível de stocks reduzido. Este contexto permitiu a manutenção de um ambiente favorável ao nível dos preços das fibras, depois de vários aumentos anunciados durante o trimestre anterior", detalha o diretor executivo.

Este ano, o investimento líquido da Altri já atingiu 34,8 milhões de euros, que comparam com os 16,8 milhões investido no igual período em 2021. Só no terceiro trimestre, o capital aplicado foi de 16 milhões. Contudo, apesar do aumento de 107% do investimento no acumulado do ano, a dívida líquida do grupo era de cerca de 358,9 milhões de euros, no final de setembro, um crescimento face aos 356,9 milhões no fim do primeiro semestre.

Relativamente ao projeto Gama, na Galiza, a empresa faz saber que "continua a trabalhar com o objetivo de anunciar a decisão final de investimento durante o primeiro semestre de 2023". "Continuamos a avançar nos principais pilares para a tomada de decisão, nomeadamente no estudo de impacto ambiental, projeto de engenharia, viabilidade económica, estrutura de financiamento e acesso a fundos da União Europeia.

O projeto Gama decorre de um Memorando de Entendimento (MdE) assinado com a Impulsa, um consórcio público-privado da região da Galiza, para estudar em exclusivo a construção de uma unidade industrial de raiz com uma capacidade produtiva anual de 200 mil toneladas de pasta solúvel e fibras têxteis sustentáveis.