Lucro da Amadeus mais do que triplica até março para 262,4 milhões de euros

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Maio, 2023 • 10:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Amadeus teve um lucro de 262,4 milhões de euros até março, mais do triplo (222,8%) face ao contabilizado no mesmo período de 2022, graças ao crescimento das viagens, anunciou a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), a empresa dá nota de que as receitas atingiram 1.311,3 milhões de euros até março, mais 43% do que no primeiro trimestre do ano anterior, enquanto as reservas totalizaram 121,8 milhões de euros, mais 32,8% do que no primeiro trimestre do ano passado.

O número de passageiros embarcados, por sua vez, foi o dobro do contabilizado no mesmo período de 2022, com 409,5 milhões, isto é, mais 55,1%.

O presidente executivo da Amadeus, Luis Maroto, referiu no comunicado que a Amadeus "começou o ano com força, com sólidos resultados operacionais e financeiros em todos os segmentos de negócio, com o tráfego aéreo a aumentar globalmente, tanto a nível doméstico como em termos internacionais, embora com taxas de crescimento diferentes".

O tráfego na Ásia-Pacífico recuperou particularmente bem, assinalou Maroto, indicando que as reservas na região cresceram mais de 150% e o número de passageiros embarcados subiu mais de 120%.

Já as receitas do negócio Airline Industry Technology Solutions aumentaram 35,7% até março, face a idêntico período de 2022, embora a receita média por passageiro embarcado tenha diminuído 12,5%.

Além disso, a Amadeus dá nota de que a saída das companhias aéreas russas teve um "pequeno impacto" nos resultados financeiros da empresa.