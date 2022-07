Lucro da American Express cai 14% no 2.º trimestre para 1920 milhões de euros

Lucro da American Express caiu © Pixabay

A American Express revelou esta sexta-feira que o seu lucro recuou 14% no segundo trimestre, para 1,92 mil milhões de euros.

A queda do resultado líquido contabilizada pela multinacional de serviços financeiros norte-americana no período em análise deveu-se ao facto de os custos terem sido superiores aos gastos dos utilizadores na sua rede com os seus cartões de pagamento.

Os analistas de mercado esperavam que o lucro no segundo trimestre do ano fiscal se situa-se nos 2,3 mil milhões de euros (ao câmbio atual), segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

A multinacional indicou que os gastos dos utilizadores com os seus cartões no trimestre em apreço cresceram 30% face a igual período do ano passado, o que se deveu a um aumento das despesas com viagens e entretenimento.

No entanto, a American Express explicou que teve de criar reservas no valor de 401 milhões de euros no segundo trimestre deste ano para cobrir empréstimos que pudessem causar perdas potenciais, quando no segundo trimestre do ano passado esse valor foi de 592 milhões de euros.