Lucro da American Express cai 6% para 1.934 milhões de euros até março

A American Express totalizou 2.100 milhões de dólares (cerca de 1.934 milhões de euros) de lucro no primeiro trimestre, menos 6% do que em igual período do mesmo ano, foi esta sexta-feira anunciado.

Contudo, entre janeiro e março, os gastos com os cartões American Express cresceram 30% para um recorde de 350.000 milhões de dólares (322.000 milhões de euros), com a procura por viagens e entretenimento a disparar em março e abril.

Ainda assim, os gastos com viagens estão abaixo dos níveis de 2019, mas, segundo a empresa, devem aumentar no segundo trimestre.

"Os nossos fortes resultados no primeiro trimestre demonstram o impulso contínuo dos negócios alcançados nos últimos trimestres, apesar do ambiente macro incerto", afirmou, em comunicado, o presidente executivo da American Express, Steve Squeri.

A empresa estimou ainda que, em 2022, o valor das suas ações deverá ficar entre os 9,25 e os 9,65 dólares.