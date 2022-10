Lucro da American Express cresce 6% para 6.109 milhões de euros até setembro

Cartões de crédito American Express © DR

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Outubro, 2022 • 14:47

A multinacional de serviços financeiros e cartões de crédito American Express teve um lucro de 5.942 milhões de dólares (6.109 milhões de euros) até setembro, menos 6% que no mesmo período de 2021, anunciou esta sexta-feira a empresa.

A American Express, com sede em Nova Iorque, referiu ainda em comunicado que o lucro de 6.341 milhões de dólares contabilizados no mesmo período do ano passado ficou a dever-se ao aumento das despesas dos clientes, nomeadamente em bens e serviços, viagens e entretenimento.

Além disso, as receitas nos primeiros nove meses deste ano cifraram-se em 38.686 milhões de dólares, mais 28% que os 30.235 milhões de dólares registados no mesmo período de 2021.

Quando ao lucro líquido alcançado pela American Express no terceiro trimestre, entre julho e setembro, subiu 3% para 1.879 milhões de dólares.

As receitas entre julho e setembro, por sua vez, aumentaram para 13.556 milhões de dólares, isto é, mais 4% na comparação homóloga.

O presidente executivo da American Express, Stephen J. Squeri, citado no comunicado, classificou os resultados no terceiro trimestre de "fortes", realçando ainda que as receitas bateram recordes históricos pelo segundo trimestre consecutivo.