Lucro da AstraZeneca cai 65% para 732 milhões na primeira metade do ano

Londres, 29 jul 2022 (Lusa) - A farmacêutica britânica AstraZeneca registou um lucro líquido no primeiro semestre deste ano de 748 milhões de dólares (732 milhões de euros), menos 65% do que no mesmo período de 2021, anunciou hoje a empresa.