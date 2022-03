Lucro da BMW mais do que triplica em 2021 para 12.463 milhões de euros

BMW, fabricante de automóveis alemão © DR

O fabricante alemão BMW contabilizou um lucro de 12.463 milhões de euros no ano passado, mais 223,1% do que no ano anterior, depois de alcançar receitas extraordinárias, mas num ambiente desfavorável, anunciou esta sexta-feira a empresa.

A BMW informou ainda que o resultado operacional (ebit) melhorou em 2021 , para 13.400 milhões de euros (+177,4%), e a faturação situou-se nos 111.239 milhões de euros (+12,4 %) após vender os modelos mais caros e rentáveis - ainda que as vendas tenham caído em 2020, devido ao confinamento provocado pela pandemia de covid-19.

Também a subida dos preços das matérias-primas teve um efeito negativo no resultado do ano passado.

O fabricante automóvel obteve, em 2021, um efeito positivo nas suas contas na ordem dos mil milhões de euros, ao deixar de provisionar esse valor para fazer face à acusação de constituição de carteis invocada pela Comissão Europeia, o que ocorreu no segundo trimestre.

A administração vai propor um dividendo de 5,80 euros por ação ordinária referente o ano passado, contra 1,90 euros por ação no ano anterior, e de 5,82 euros por ação preferencial (1,92 euros em 2020).