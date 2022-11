Caixa sobe lucros para 692 milhões de euros e prevê maior dividendo de sempre

O presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo © JOSÉ COELHO/LUSA

O lucro da Caixa Geral de Depósitos (CGD) subiu 61% para 692 milhões de euros no terceiro trimestre do ano à boleira da redução das imparidades, que tinham sido registadas devido à crise pandémica, e da atividade internacional, segundo o relatório apresentado esta quinta-feira.

Nos primeiros nove meses de 2021, a Caixa tinha registado um resultado positivo de 429 milhões de euros.

Face aos resultado positivos, a CGD antevê entregar ao Estado o "maior dividendo da sua história" ao acionista Estado, segundo o presidente da comissão executiva da instituição financeira, Paulo Macedo, que, no próximo ano, pode chegar aos 2,3 mil milhões de euros, em termos acumulados desde o início da recapitalização em 2017, o que compara com os cinco mil milhões de euros que os cofres públicos injetaram no banco, há cinco anos, ao abrigo do plano de reestruturação.

Quanto ao dividendo a distribuir referente aos primeiros nove meses do ano é de 286 milhões, tal como previsto no Orçamento do Estado para 2023.

Paulo Macedo explica o aumento dos lucros com a diminuição das imparidades decorrentes da crise provocada pela covid-19 e com o negócio internacional. A atividade doméstica contribuiu com 537 milhões de euros, enquanto a atividade externa gerou um resultado de 155 milhões de euros.

"Uma geração de resultados saudável, em linha com as expectativas de custo de capital", sublinhou Maria João Carioca, administradora financeira da Caixa.

Os bons resultados também são fruto do aumento em 2% da carteira de crédito a particulares e empresas em Portugal, com o banco a destacar o crescimento de 6% no crédito a PME (pequenas e médias empresas). A produção de crédito à habitação em Portugal atingiu 2,4 mil milhões de euros. A prestação média na carteira é inferior a 250 euros mensais.

Os depósitos tiveram uma evolução de 3,8% (mais 2,6 mil milhões de euros).

A margem financeira líquida aumentou 25% para 930 milhões de euros, "uma evolução de 185 milhões de euros com forte contributo da atividade internacional (+28%) e das operações de tesouraria (incluindo o programa TLTRO do BCE) e gestão da carteira que contribuíram com 60 milhões de euros".

Os proveitos com comissões subiram 11% de 321 para 357 milhões de euros, sobretudo por via da atividade internacional, meios de pagamento e fundos de investimento.

Isto fez com que produto global da atividade tivesse crescido 21,7% para 1.594 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 17h34)