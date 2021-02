Lucro da CGD cai 37% para 492 milhões em 2020

Caixa Geral de Depósitos, CGD © Paulo Jorge Magalhães

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou um lucro líquido de 492 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma queda de 37% face ao resultado obtido no ano anterior.

O banco adianta, num comunicado divulgado esta quinta-feira, que a "resposta à pandemia Covid-19 impacta os resultados de 2020 pelo reforço preventivo de imparidades e provisões no montante de 309 milhões de euros".

"Assisti a várias crises mas não a uma tão profunda como esta", disse Rui Vilar, presidente da CGD, na conferência de apresentação dos resultados que foi transmitida online.

A Caixa refere que o lucro de 2020 "inclui um resultado extraordinário de 51 milhões de euros

decorrentes de ganhos atuariais nas responsabilidades com benefícios pós-emprego .

"Sem a consideração desse resultado e de custos de reestruturação incorridos com a redução do quadro de pessoal e o encerramento da sucursal de Espanha, o resultado líquido corrente atinge 450 milhões de euros, uma redução de 29% face ao resultado corrente de 2019, atingindo um ROE (return on equity) de 5,6%, superior à média da banca portuguesa e europeia", adianta o banco no comunicado.

A margem financeira recuou 9,4% para 1.025 milhões de euros face ao ano anterior, "impactada pelos níveis historicamente baixos das taxas de juro e pela amortização antecipada de crédito a entidades públicas que se verificou em junho e dezembro de 2019". O produto global caiu 13,2% para 1.626 milhões de euros.

O presidente da Caixa destacou que 2020 foi o "ano de fecho do plano estratégico" e também o último do mandato do atual conselho de administração. "Atingimos os objetivos essenciais (do plano estratégico) e cumprimos a missão", afirmou Rui Vilar.

Em termos de rácios de capital, a CGD fechou o ano de 2020 com rácios fully implemented CET 1, Tier 1 e Total de 18,3%, 19,5% e 20,9%, respetivamente, "acima da média dos bancos portugueses e europeus, evidenciando a robusta e adequada posição de capital da CGD.

Atualizada às 17H39 com mais informação