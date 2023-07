Lucro da CGD dispara para 608 milhões de euros no 1.º semestre

O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo. © LUSA

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros de 608 milhões de euros no primeiro semestre, revelou esta sexta-feira o presidente executivo do banco público, Paulo Macedo. Os resultados positivos já valem mais de metade dos 843 milhões alcançados durante todo o ano de 2022 e representam uma subida de 25% em comparação com o período homólogo, que gerou 486 milhões de euros

O bom desempenho deve-se sobretudo aos resultados recorrentes da "área internacional que já superam os 102 milhões de euros, mantendo a tendência de subida", destacou Paulo Macedo

Quanto à distribuição de dividendos, a Caixa entregou 352 milhões de euros, referentes a 2022, o mais elevado de sempre, acrescido da distribuição em espécie no valor de 361 milhões de euros, subordinada à autorização do Banco Central Europeu (BCE), na forma de entrega do edifício sede ao Estado, acionista único, totalizando estas duas operações 713 milhões de euros.

