Lucro da Coca-Cola cai 4% para 4.629 milhões de euros no primeiro semestre

A Coca-Cola revelou esta terça-feira que contabilizou um lucro de 4.686 milhões de dólares (4.629 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, menos 4% que no mesmo período do ano passado.

O volume de negócios da multinacional, no entanto, continuou a aumentar no mesmo período para 21.816 milhões de dólares, isto é, mais 14% em termos homólogos, lê-se no comunicado divulgado pela multinacional.

Quanto ao segundo trimestre, a empresa com sede em Atlanta, nos Estados Unidos, teve receitas de 11.325 milhões de dólares, mais 12% em termos homólogos.

Neste trimestre, os lucros caíram em 22% para 2.341 milhões de dólares, face a igual período do ano anterior.

A empresa destacou ainda que as vendas continuaram a recuperar em diferentes mercados, destacando o México, Europa Ocidental e os Estados Unidos, além da Índia e do Brasil.

O presidente e presidente executivo, James Quincey, considerou que os resultados neste trimestre refletiram "a agilidade do negócio, a força do portfólio de marcas e as ações tomadas para fomentar o crescimento face aos desafios colocados pelo ambiente operacional e macroeconómico".