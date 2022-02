Lucro da Coca-Cola cresce 58,5% em 2021 para 1 302 ME

Fábrica em Palmela da Coca-Cola European Partners

No ano de 2020, o resultado líquido da Coca-Cola foi de 988 milhões de euros, indicou a multinacional do setor de bebidas.

As receitas, por sua vez, aumentaram 30% no ano passado, para 13 763 milhões de euros, refere a multinacional em comunicado, indicando também que ao nível do mercado Ibérico (Espanha e Portugal) as receitas cresceram 22% no quarto trimestre, para 631 milhões de euros.

É referido ainda que o lucro operacional foi de 1 772 milhões de euros no ano passado, superior em 48,5% face ao ano precedente.

A multinacional refere que 2021 foi "um ano extraordinário" para a Coca-Cola e lembra que é agora uma empresa "mais forte e diversificada" e de forma sustentável.

A empresa enalteceu ainda a "sólida recuperação" de receitas, o aumento dos lucros por ação por ação, o aumento da margem operacional e a geração de fluxo de caixa livre, o que demonstra o seu "forte desempenho" numa "época desafiante".

Os seus resultados financeiros refletem também o "sucesso da aquisição e integração" da Coca-Cola Amatil, concluída em 10 de maio do ano passado.

Tratou-se de um "excelente negócio", concretizado no "momento certo", que "permite olhar juntos para um futuro ainda mais brilhante", conclui a multinacional.