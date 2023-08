Lucro da Coca-Cola Europacific Partners subiu 14% para 854 milhões de euros até junho

© Eric PIERMONT / AFP

O lucro da Coca-Cola Europacific Partners cresceu 14% no primeiro semestre deste ano, em relação ao período homólogo, chegando aos 854 milhões de euros, com um crescimento das receitas na Península Ibérica de 12,5%, para 1541 milhões.

De acordo com os resultados comunicados esta quarta-feira pela empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), as receitas totais nos primeiros seis meses do ano chegaram aos 8977 milhões de euros, mais 8,5% do que no primeiro semestre do ano passado.

A maior parte das receitas provêm da Europa, onde chegaram aos 7105 milhões de euros, mais 10% do que nos primeiros seis meses de 2022, sendo o Reino Unido o principal mercado, que contribui com 1570 milhões de euros (+7,5%).

Na Península Ibérica - Espanha, Portugal e Andorra -, a empresa explicou que a Coca-Cola Original, a Coca-Cola Zero e a Aquarius obtiveram bons resultados no primeiro semestre e a Monster alcançou um crescimento de dois dígitos.

Na região da Austrália, Pacífico e Indonésia, a receita aumentou 2,5%, para 1872 milhões.

Relativamente ao segundo trimestre, as receitas na região ibérica totalizaram 886 milhões de euros, mais 7% do que no mesmo período do ano anterior.

O diretor executivo da CEO da Coca-Cola Europacific Partners, Damian Gammell, expressou sua satisfação pelos resultados obtidos no primeiro semestre, considerando que mostram "um sólido crescimento de volume em todos os mercados" em que empresa opera.

"Estamos muito orgulhosos de ter encerrado um ótimo primeiro semestre, no qual alcançamos um forte crescimento de vendas e de lucro líquido. O nosso desempenho reflete a forte execução do mercado e o forte relacionamento com nossos clientes", declarou, em comunicado.

Olhando para o futuro, Gammell indicou que está confiante na "resiliência" das categorias de produtos da empresa "apesar da mudança de perspetiva".

"Após este primeiro semestre positivo, melhorámos as nossas projeções de receita, lucro operacional e fluxo de caixa para 2023. Isso demonstra a solidez do nosso negócio e a capacidade de gerar continuamente valor para os acionistas", concluiu.

A Coca-Cola Europacific Partners é o engarrafador da The Coca-Cola Company para a Europa, Austrália, Pacífico e Indonésia.