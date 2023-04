Lucro da Coca-Cola sobe 12% para 2823 milhões de euros no primeiro trimestre

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Abril, 2023 • 15:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Coca-Cola revelou esta segunda-feira que contabilizou no primeiro trimestre deste ano um lucro de 3107 milhões de dólares (2823 milhões de euros), mais 12% que em idêntico período do ano anterior.

O resultado operacional líquido (ebit) aumentou 5% para 10,98 mil milhões de dólares, na comparação com igual período do ano precedente.

O presidente executivo (CEO) da Coca-Cola, James Quincey, afirmou no comunicado que os resultados mostram "a resiliência" da empresa num ambiente "que continua instável".

"O alinhamento do nosso sistema está mais forte do que nunca e a nossa organização em rede permite-nos adaptar quando é necessário. Continuamos a investir no longo prazo, reforçando as nossas capacidades de gerar valor sustentável para os nossos acionistas", disse o gestor.

Além disso, manifestou-se confiante, afirmando que a empresa pode cumprir as suas metas até 2023.

A Coca-Cola, que manteve as previsões dos seus negócios para o final deste ano, espera que a sua receita orgânica cresça entre 7% e 8% face a 2022, sendo que os resultados saíram acima dos esperados pelo mercado, o que elevou as ações da multinacional em 1,7% na pré-abertura do mercado em Wall Street.