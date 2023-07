Lucro da Coca-Cola sobe 21% no primeiro semestre

© LIONEL BONAVENTURE / AFP

A multinacional norte-americana Coca-Cola anunciou hoje um lucro líquido de 5.654 milhões de dólares (5.108 milhões de euros) no primeiro semestre, mais 21% em relação ao período homólogo de 2022.

No segundo trimestre, os lucros da empresa, com sede em Atlanta, aumentaram para 2.401 milhões de dólares, mais 3% em comparação com os que tinham sido obtidos entre abril e junho do ano passado, segundo um comunicado.

A faturação continuou a aumentar no primeiro semestre para 22.952 milhões de dólares, mais 5% em comparação com os primeiros seis meses do ano passado.

No segundo trimestre, as receitas atingiram 11.972 milhões de dólares, o que representa uma subida de 6%.

Para este ano, a Coca-Cola espera um crescimento do lucro por ação entre 5% e 6%, acima do aumento entre 4% e 5% que tinha previsto anteriormente.

As ações da Coca-Cola, que integram o índice Dow Jones na bolsa de Nova Iorque, registavam uma subida de 0,05%, cerca de uma hora após o começo da sessão.