Lucro da Cofina cai 31,4% para 2,2 milhões de euros até junho

O lucro da Cofina caiu 31,4% no primeiro semestre, face a igual período de 2022, para 2,2 milhões de euros, anunciou hoje a dona do Correio da Manhã.

No primeiro semestre de 2022, o resultado líquido tinha sido 3,3 milhões de euros.

Em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no primeiro semestre, "as receitas operacionais da Cofina ascenderam a 36,9 milhões de euros, o que corresponde a um decréscimo de 1,7% em relação ao período homólogo".

No período em análise, as receitas de circulação foram de 13,4 milhões de euros, menos 8,7% em termos homólogos.

"As receitas associadas a publicidade ascenderam a 14,8 milhões de euros, o que representa um crescimento de 9,2%", enquanto "as outras receitas operacionais atingiram 8,7 milhões de euros (-6,7%)".

Por segmentos, as receitas de imprensa caíram 7,1% para 25,8 milhões de euros e as de televisão subiram 13,6% para 11 milhões de euros.

"Os custos operacionais registaram um ligeiro aumento de 0,1%, atingindo 31,0 milhões de euros" no semestre.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) cifrou-se em 5,9 milhões de euros, menos 10,3% do que um ano antes, e o EBIT recuou 9,7% para 4,3 milhões de euros.

"Os resultados financeiros do primeiro semestre foram negativos" em 900 mil euros, contra 500 mil euros negativos no período homólogo, sendo explicado, "essencialmente, pela variação da taxa de juro que tem vindo a aumentar nos últimos tempos", afirma.

No final de junho, a dívida líquida nominal da Cofina era de 27,5 milhões de euros (sendo o contributo da Cofina Media, subsidiária do Grupo Cofina, no montante de 31,2 milhões de euros), o que corresponde a uma redução de 4,1 milhões de euros relativamente à dívida líquida nominal registada a 30 de junho de 2022".

Em 31 de dezembro último, a dívida nominal líquida era de 25,6 milhões de euros.

No segmento televisão, "as receitas de publicidade da CMTV que mantêm a tendência crescente no período, aumentando 20,4%, atingindo 6,8 milhões de euros", e as receitas provenientes de 'fees' de presença e outros atingiram 4,3 milhões de euros (+4,4%)".

Os custos operacionais "aumentaram em 20,1% devido não apenas à inflação generalizada dos custos, mas também ao acréscimo dos custos comerciais por via do aumento das receitas de publicidade", refere a Cofina.

Desta forma, o EBITDA de televisão foi de 2,6 milhões de euros no semestre, "o que representa uma redução de 3,1% face ao registado no período homólogo".

O segmento imprensa registou custos operacionais de 22,6 milhões de euros, "registando uma diminuição de 5,8%, apesar do elevado preço do papel e dos custos comerciais por via do aumento das receitas de publicidade".

Já o EBITDA "ascendeu a 3,3 milhões de euros, uma redução de 15,2% face ao período homólogo".

Relativamente ao processo arbitral intentado pela Promotora de Informaciones (Prisa) a 15 de abril de 2020, "a demandar a Cofina no contexto de venda daquela a esta da sociedade detentora da grupo Media Capital, SGPS, S.A. (Vertix, S.A.), importa destacar que o julgamento se iniciou e concluiu no passado mês de junho e que se encontra a correr prazo para diligências processuais subsequentes a realizar pelas partes, nomeadamente a apresentação de alegações finais, até à prolação da sentença, o que se estima que possa vir a ocorrer no primeiro semestre de 2024", conclui.