Lucro da Colep recua 68% para 4,7 milhões de euros em 2021

A Colep Consumer Products Portugal totalizou cerca de 4,7 milhões de euros de resultado líquido atribuível aos acionistas em 2021, abaixo dos 14,8 milhões de euros apurados no ano anterior, foi esta segunda-feira comunicado ao mercado.

De acordo com a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 2020, o resultado líquido atribuível a acionistas da casa mãe foi de 4.691.482 euros, quando, no ano anterior, tinha sido de 14.834.430 euros.

No período em análise, as vendas da Colep ascenderam a 247.995.961 euros, abaixo dos 354.179.883 euros de 2020.

Por sua vez, os rendimentos operacionais caíram para 259.296.067 euros, sendo que, em 2020, tinham sido de 364.369.631 euros.

O total de gastos operacionais fixou-se em 254.706.259 euros, inferior aos 333.380.700 euros do ano anterior.

Já os pagamentos aos colaboradores representaram 46.604.253 euros, montante que compara com os 52.428.806 euros contabilizados 2020.

"Tendo em conta os resultados alcançados nos últimos anos na mitigação do impacto da pandemia e com a informação disponível até à data, a administração considera que a operação, quer a nível operacional, quer em termos de necessidades de financiamento é bastante resiliente e, se por outro lado, existem ameaças, existem também oportunidades que continuarão a serem exploradas. Em qualquer caso, numa situação de cenários mais extremos, as linhas de financiamento disponíveis serão suficientes para a Colep Consumer Products fazer face aos seus compromissos", apontou.

A empresa adiantou ainda que nos primeiros meses de 2022 conseguiu manter os níveis de rendibilidade, apesar de a atividade estar "ligeiramente inferior" à verificada no período homólogo.

A Colep Consumer Products é uma empresa de contract manufacturing (fabricante contratado) de produtos de base aerossol para cosmética, higiene pessoal, cuidado do lar e farmacêutica,