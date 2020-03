Lucro da Corticeira Amorim recua 3,2% para 74,9 milhões em 2019

O lucro da Corticeira Amorim caiu 3,2% para 74,9 milhões de euros em 2019 face a 2018, tendo as vendas consolidadas subido 2,4% para 781,1 milhões de euros, divulgou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim adianta que o Conselho de Administração propôs à assembleia-geral de acionistas, agendada para 20 de abril, a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por ação, à semelhança do ano anterior.

Relativamente ao impacto da propagação do novo coronavírus, a empresa admite que, “se afetar significativamente o consumo”, poderá “ter um efeito” ainda não contabilizável na atividade.

“A Corticeira Amorim é uma empresa internacional (mais de 90% das vendas fora de Portugal) e, como tal, exposta à economia global, em particular ao consumo privado. A propagação do surto Covid-19, se afetar significativamente o consumo, poderá impactar os clientes e, consequentemente, a cadeia de valor, e, por isso, poderá ter um efeito na atividade desenvolvida”, refere.

Contudo, acrescenta, “a escala, dimensão e duração do atual momento de incerteza torna difícil avaliar a dimensão dos seus impactos diretos e indiretos e, como tal, estimar, à data de hoje, o seu valor”.

No ano passado, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado da Corticeira Amorim diminuiu 6,9%, para 124,7 milhões de euros, “refletindo, em grande medida, o impacto do aumento do preço de consumo da cortiça, o crescimento dos custos operacionais e o desempenho desfavorável da unidade de negócio [UN] Revestimentos”.

“A implementação de aumentos dos preços de venda e ganhos de eficiência operacional nas várias unidades de negócio atenuaram esses efeitos negativos, tendo o rácio EBITDA/vendas caído para 16,0% (face a 17,6% no período homólogo)”, informa a corticeira, salientando que “no último trimestre do ano registou-se já uma melhoria significativa do rácio EBITDA/vendas de 14,3% para 15,6%”.

Segundo a empresa com sede em Mozelos, Santa Maria da Feira, em 2019 todas as unidades de negócio registaram crescimento de vendas, com exceção da UN revestimentos.

“As UN Isolamentos e Matérias-Primas foram as que tiveram desempenhos mais positivos, com incrementos de vendas de 18,2% e 9,8%, respetivamente. De salientar a expansão de 4,7% nas vendas da UN Rolhas, que contribuíram para 70,3% das vendas consolidadas no ano de 2019”, refere.

A UN Matérias-Primas registou vendas de 204,8 milhões de euros, um crescimento de 9,8% face ao período homólogo, “refletindo essencialmente um aumento do nível de atividade e preços mais elevados de venda da cortiça”.

Já as vendas da UN Rolhas atingiram os 559,1 milhões de euros, mais 4,7% do que em 2018, com crescimento “em todos os segmentos de negócio (especialmente no de bebidas espirituosas) e nos principais mercados vinícolas, particularmente nos EUA e Itália”.

Quanto às vendas da UN Revestimentos, cifraram-se em 108,6 milhões de euros, caindo 3,2% face ao período homólogo, penalizadas por “atrasos na disponibilização ao mercado da nova linha de produtos ‘Wise’” e pela “redução dos volumes”.

Já a UN Aglomerados Compósitos faturou 104,5 milhões de euros, mais 2,3% em relação ao ano anterior, “beneficiando essencialmente do efeito favorável do dólar e do aumento dos preços de venda”.

Em termos de rentabilidade, a UN Matérias-Primas e Rolhas atingiu um EBITDA de 117,9 milhões de euros, uma quebra de 4,7% face ao ano anterior, enquanto a UN Revestimentos registou um EBTIDA negativo de 2,5 milhões de euros, “afetado pela deterioração do seu ‘mix’ de produto e pelo aumento significativo das despesas de ‘marketing’ e desenvolvimento de produto, associados ao lançamento da nova linha de produtos ‘Wise’”.

Segundo a corticeira, “durante o ano foram implementadas diversas medidas de incremento da eficiência, nomeadamente nas áreas de logística e operações industriais, que deverão suportar a inversão desta tendência no futuro”, tendo estas medidas resultado em gastos não recorrentes de 0,9 milhões de euros relacionados com reestruturações.

Já o EBITDA da UN Aglomerados Compósitos somou 12,4 milhões de euros (mais 20,1% face ao período homólogo) e o rácio EBITDA/vendas aumentou para 11,9% (contra 10,1% em 2018), enquanto a UN Isolamentos reverteu as perdas registadas no primeiro semestre e terminou 2019 com um EBITDA de 0,2 milhões de euros e uma quebra do rácio EBITDA/vendas para 1,6% (5,4% em 2018), “refletindo o aumento significativo ao longo dos últimos anos do preço de consumo de cortiça”.

No final de 2019, a dívida remunerada líquida da Corticeira Amorim ascendia a 161,1 milhões de euros (contra 139,0 milhões de euros no final de 2018), sendo este aumento atribuído às aquisições de 50% da Vinolok (11 milhões de euros) e de 10% da Bourrassé (cinco milhões de euros), enquanto o recebimento do valor final da alienação da US Floors teve um efeito inverso.

Em termos comparáveis, excluindo os efeitos da adoção do IFRS 16 (4,2 milhões de euros), o valor da dívida no final de 2019 seria de 143,8 milhões de euros.