Lucro da Corticeira Amorim sobe 16,2% para 74,8 milhões de euros em 2021

O lucro da Corticeira Amorim aumentou 16,2%, para 74,8 milhões de euros em 2021, tendo as vendas consolidadas subido 13,2%, para 837,8 milhões de euros, superando os níveis pré-pandemia, divulgou a empresa esta quinta-feira.

"As vendas da Corticeira Amorim superaram, pela primeira vez, os 800 milhões de euros, atingindo 837,8 milhões de euros no final de 2021, uma subida de 13,2% face ao ano anterior", refere a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo salienta, "todas as Unidades de Negócio (UN) registaram crescimentos significativos das vendas, tendo as vendas consolidadas superado os níveis de pré-pandemia de 2019 em 7,3%".

De acordo com a corticeira, "em 2021, as vendas foram penalizadas por uma evolução cambial desfavorável", sendo que, "excluindo este efeito, teriam subido 13,7%".

No exercício de 2021, o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) consolidado da Corticeira Amorim totalizou 134,4 milhões de euros, um crescimento de cerca de 10% face ao ano anterior, "suportado sobretudo pelos maiores níveis de atividade".

Os resultados operacionais foram, contudo, "muito penalizados pelas crescentes pressões inflacionistas, particularmente de matérias-primas não cortiça, transportes e energia", tendo-se o rácio EBITDA/Vendas cifrado em 16,0% (abaixo dos 16,6% de 2020).

No final do ano passado, a dívida remunerada líquida da Corticeira Amorim ascendia a 48,1 milhões de euros, menos de metade face aos 110,7 milhões em 2020 e "o nível mais baixo desde junho de 2017".

"Esta redução significativa reflete essencialmente a evolução muito favorável da geração de fluxos de caixa e a redução excecional das necessidades de fundo de maneio (decréscimo de 49,5 milhões de euros)", avança a empresa.

Segundo precisa, este valor da dívida remunerada líquida "incluía já o pagamento de dividendos (35,9 milhões de euros), as aquisições das participações de 50% na Cold River's Homestead (15 milhões de euros), detentora de uma parte da chamada Herdade de Rio Frio, e de 10% na Bourrassé (cinco milhões de euros), bem como o investimento em ativo fixo (44 milhões de euros).

Analisando o desempenho por Unidade de Negócio (UN), verifica-se que as vendas da UN Rolhas ascenderam a 593,3 milhões de eros (+12,5% face ao ano anterior), contribuindo para 70% das vendas consolidadas da Corticeira Amorim em 2021 e beneficiando de "um forte crescimento dos níveis de atividade e uma melhoria do 'mix' de produto", apesar do "impacto desfavorável da desvalorização do dólar".

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) desta unidade de negócios totalizou 101,2 milhões de euros, uma subida de 4,1% face ao ano anterior.

As vendas e o EBITDA das UN Matérias-Primas e Rolhas atingiram 603,8 milhões de euros (+12,1%) e 120,8 milhões (+6,0%), respetivamente, e o rácio EBITDA/Vendas 20,0% (21,2% em 2020).

Já a UN Revestimentos registou um crescimento de vendas de cerca de 10%, para 123,2 milhões de euros, "impulsionado pela evolução positiva das vendas de produtos de 'trading', da linha de produtos Amorim WISE e dos produtos lançados recentemente". O EBITDA da UN cresceu para 2,8 milhões.

As vendas da UN Aglomerados Compósitos aumentaram 22,6% em 2021, totalizando 116,7 milhões de euros e "beneficiando de níveis de atividade mais elevados e de subidas modestas de preços".

De acordo com a corticeira, a desvalorização do dólar, particularmente no primeiro semestre de 2021, teve um impacto negativo na performance desta unidade de negócio, que, excluindo este efeito, teria visto as vendas crescerem 24,0% e o rácio EBITDA/Vendas para 9,4% (em vez dos 8,6% registados).

Quanto à UN Isolamentos, registou uma subida das vendas de 17,9%, para 14,5 milhões de euros (12,3 milhões em 2020), e "uma expansão significativa" do EBITDA, impulsionada por "maiores níveis de atividade e melhoria do 'mix' do produto" e apresentando "uma performance positiva na generalidade dos mercados onde está presente, particularmente em Portugal, França e Itália".

Do exercício de 2021, a empresa destaca a alteração do modelo de governo societário, passando a ser adotado o modelo anglo-saxónico, e a consolidação da estratégia ESG da Corticeira Amorim, com a definição de objetivos quantitativos para 2030.

Aponta ainda o reforço dos instrumentos de financiamento sustentável, que totalizavam 65 milhões de euros no final de 2021 (emissões de Papel Comercial 'Sustainability Linked' em agosto e de Papel Comercial Verde em dezembro) e a extensão dos estudos de ciclo de vida de produtos (cujas vendas representavam já mais de 60% das vendas consolidadas do grupo).

"A Corticeira Amorim reafirmou também publicamente o seu compromisso com a aplicação dos princípios e melhores práticas ESG e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tornando-se participante da UN Global Compact, uma iniciativa voluntária das Nações Unidas que reúne organizações cujas estratégias, atividades e operações estão alinhadas com princípios universais de direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e combate à corrupção", remata.