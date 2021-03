Lucro da dona do Haitong Bank sobe 14,2% em 2020

A ​​​​​​​Haitong Securities, dona do Haitong Bank, registou um lucro líquido de cerca de 1,4 mil milhões de euros em 2020, um aumento de 14,2% face ao ano anterior.

A sociedade anunciou ainda receitas totais de cerca de 4,7 mil milhões de euros, "o que representa um crescimento homólogo de 9,5%, beneficiando do bom desempenho dos principais mercados bolsistas e das atividades de trading, bem como do aumento do volume de transações".

"O Grupo Haitong manteve um desempenho operacional estável em todas as suas linhas de negócio, com uma sólida estrutura de ativos e um forte nível de liquidez", salienta a Haitong num comunicado com os resultados preliminares de 2020, divulgado esta quinta-feira.

Adianta que o Grupo fechou o ano de 2020 com ativos totais de cerca de 86,5 mil milhões de euros, o que corresponde a um crescimento homólogo de 8,9%.

Recorda que, em 2020, apesar das "oscilações no desempenho dos mercados de valores mobiliários em Xangai e Shenzhen, verificou-se uma tendência positiva e um aumento homólogo dos volumes transacionados: o Índice Compósito de Xangai valorizou 14% e o Índice Compósito de Shenzhen subiu 39% em 2020".

A Haitong Securities, que está cotada em Xangai e Hong Kong, tem uma capitalização bolsista superior a 17 mil milhões de euros, sendo uma das maiores empresas financeiras e de corretagem na China.