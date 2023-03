Dona do Pingo Doce "encaixou parte da subida de preços". Lucro cresce 27,5%, para 590 milhões

Grupo liderado por Pedro Soares dos Santos apresentou resultados de 2022 © Tiago Petinga/Lusa

Os lucros da Jerónimo Martins (JM) atingiram, em 2022, os 590 milhões de euros, o que significa uma subida de 27,5% nos resultados líquidos da empresa. Mesmo tendo a empresa encaixado "parte da subida de preços" motivada pela inflação em toda a cadeia de produção, as vendas cresceram quase ao mesmo ritmo, justifica a empresa.

Os valores foram revelados esta quarta-feira, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde a JM refere o impacto que a inflação e a crise energética tiveram nos seus negócios, devido "a uma acentuada queda da confiança dos consumidores".

Como tal a empresa revela que sua a margem de EBITDA (lucros antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de 7,3%, ou seja uma redução de 0,3% relativamente a 2021. "O forte desempenho das vendas, resultante do foco na competitividade e na proteção dos volumes, esteve, no entanto, na base do sólido crescimento, em valor, do EBITDA do Grupo", declara a companhia. Isto significa que o EBITDA aumentou 17%, para 1,9 mil milhões de euros.

No que toca a vendas, a dona do Pingo Doce obteve um volume de 25,4 mil milhões de euros (mais 21,5%, quando comparado com o período homólogo).

A marca ressalva que "o resultado líquido do Grupo incorpora a atribuição de 289 milhões de euros em reconhecimentos e prémios aos seus colaboradores em Portugal, na Polónia e na Colômbia, um aumento de 33% face a 2021".

Para este ano, a empresa considera difícil fazer previsões devido à elevada inflação alimentar que apenas parece dar "ténues sinais de abrandamento", ainda que esteja previsto um "ténues sinais de abrandamento".

Segundo Pedro Soares dos Santos, o CEO da JM, a empresa manteve-se fiel aos seus compromissos, tendo feito a sua parte para contribuir para a contenção da inflação alimentar. "Fizemo-lo absorvendo parte dos aumentos de preço apresentados pelos nossos fornecedores, por forma a não transferir todos os incrementos registados ao nível do custo das mercadorias compradas para o aumento dos preços de venda ao consumidor", garante o responsável.

Distribuição de dividendos

A Jerónimo Martins vai propor, em Assembleia Geral de acionistas a distribuição de 345,6 milhões de euros em dividendos. Um proposta que, explica a companhia, corresponde a um dividendo bruto de 0,55 euros por ação (excluindo as 859 mil ações próprias em carteira)

Os resultados das marcas em Portugal

O Pingo Doce teve vendas que atingiram os 4,5 milhões de euros, com um LFL de 9,4% (excluindo combustível), o que significa um crescimento de 11,2%.

Durante o ano passado foram abertas 10 novas lojas e remodeladas 37. Para este ano, a marca vai acelerar o seu programa de remodelações, prevendo reformular até 60 espaços e inaugurar 10. A margem de EBITDA foi de 5,9% contra 6% em 2021.

Por sua vez, as vendas do Recheio, "aumentaram 27,7% em relação a um período ainda impactado pelas restrições em contexto pandémico e totalizaram 1,2 mil milhões de euros", revela a JM. A margem de EBITDA subiu de 4,7% em 2021 para 5,1% em 2022.

Para este ano, a marca quer crescer no canal HoReCa e no retalho tradicional.

Polónia

A inflação atingiu uma média 15,4%, mas as vendas da Biedronka atingiram 17,6 mil milhões, 20,9% acima de 2021. A marca conseguiu um crescimento de 15,0% do EBITDA (+18,1% em moeda local). Em 2022, a Bidronka abriu 157 novas loas e fechou 12. Para este ano, a JM garante que - e devido ao comportamento cauteloso dos consumidores polacos - a prioridade será manter os preços baixos. Paralelamente, a marca vai adicionar entre 130 e 150 localizações líquidas à sua rede de lojas e remodelar cerca de 350 espaços.

A Hebe viu as suas vendas crescerem 28,7% acima de 2021, perfazendo um total de 358 milhões. O EBITDA cresceu para 32 milhões de euros, contra 25 milhões de euros em 2021.

que se traduz numa margem de 9%, em linha com período homólogo. A JM revela que esta marca abriu 30 lojas e que começou a sua expansão internacional, com a abertura das operações online na Chéquia, em novembro, e na Eslováquia, em dezembro. A empresa prevê que durante este ano a Hebe centre os seus esforços no crescimento no canal de e-commerce e conta abrir cerca de 30 lojas.

Colômbia

A vendas da marca ARA cresceram 60,5%, em euros. O EBITDA foi de 60 milhões de euros, que comparam com 26 milhões de euros em 2021. E a margem subiu de 2,3%, em 2021, para 3,4% no ano passado. A ARA tem agora 1039 lojas, após a abertura de 274 novos espaços, em 2022.

No decorrer deste ano, a marca prevê abrir mais 200 espaços, embora revele que na Colômbia, as famílias continuam a sofrer com a inflação alimentar. No entanto, "a Ara manter-se-á firme no seu posicionamento de preços baixos e focada na expansão e em ser um porto de abrigo nos bairros onde tem as suas lojas", garante a Jerónimo Martins.