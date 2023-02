Lucro da EDP Brasil recua 52,7% para 181 milhões de euros em 2022

© DR

A EDP Brasil registou lucro de cerca de mil milhões de reais (181 milhões de euros) em 2022, resultado que indica uma queda de 52,7% face a 2021, informou a empresa.

A elétrica explicou que o resultado reflete o reconhecimento da imparidade de 1,2 mil milhões de reais (217 milhões de euros) na termelétrica de Pecém, facto comunicado ao mercado em janeiro.

"Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o lucro líquido ajustado atingiu 1,3 mil milhões de reais [235 milhões de euros], um aumento de 14,2% em relação ao último exercício", frisou a EDP Brasil.

Já no último trimestre de 2022, a empresa contabilizou um prejuízo de 396,9 milhões de reais (71,8 milhões euros), revertendo o resultado positivo de 809 milhões de reais (146,4 milhões de euros) observado no mesmo período de 2021.

A geração de caixa da empresa em 2022 medida pelo EBITDA (lucro antes de taxas, impostos, depreciação e amortização) totalizou 5,3 mil milhões de reais (959 milhões de euros) em 2022, dado que representa um aumento de 22% face a 2021.

A EDP Brasil informou que sua atuação na distribuição de energia no ano passado foi marcada pela ampliação dos investimentos, que resultaram na adição de 10 novas subestações às áreas de concessão da empresa nos estados brasileiro de São Paulo e no Espírito Santo.

Para concretizar a estratégia de mitigar exposições aos riscos hidrológicos a empresa realizou a venda da hidroelétrica de Mascarenhas.

A EDP Brasil realçou a aquisição da linha de distribuição obtida num leilão governamental no estado brasileiro de Goiás que lhe permitiu a integração de 100% do ativo nos sistemas da empresa.

No último trimestre, a empresa de energia avançou também com um novo investimento ao vencer um leilão realizado pelo Governo brasileiro numa linha de 188 quilómetros de extensão, que ligará as cidades de Porto Velho a Abunã, no estado de Rondônia.

Na estratégia de crescimento em energia solar, EDP Brasil informou que desenvolveu um modelo de negócio para implementar parques solares de energia remota compartilhada que contribui para levar energia limpa e economia para pequenas e médias empresas.

"Com a resposta positiva do mercado, o objetivo é expandir as unidades produtoras para regiões atendidas em 2023. Também em 2022, a EDP anunciou um novo projeto fotovoltaico de larga escala com capacidade de 255 MWac e previsão de entrada em operação em 2024", lê-se no comunicado divulgado com os resultados pela empresa.

A companhia relatou ter encerrado o ano passado com cerca de 450 MWac no seu portfólio solar no Brasil, um avanço significativo rumo a meta de um GW de geração solar no país sul-americano até 2025.

A empresa também destacou que os dividendos referentes ao ano de 2022 e aprovados pelo Conselho de Administração totalizam 804,4 milhões de reais (145,5 milhões de euros).

No ano passado, os investimentos da companhia totalizaram 2,3 mil milhões de reais (416 milhões de euros), dado que indica uma queda de 6,8% face a 2021.

A EDP Brasil encerrou 2022 com dívida líquida de cerca de 10 mil milhões de reais (1,8 mil milhões de euros), resultado que indica uma alta de 27,7% do endividamento da empresa face ao ano anterior.