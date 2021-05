Lucro da EDP Brasil sobe 83% para cerca de 77,3 ME no 1.º trimestre

Luta e concentração de Trabalhadores da EDP, para demonstrar o descontentamento pela atitude que a Administração da EDP tem demonstrado na mesa negocial, com uma proposta de 0% de aumentos salariais © David Tiago / Global Imagens

A EDP Brasil fechou o primeiro trimestre de 2021 com um lucro de 495,7 milhões de reais (77,3 milhões de euros), uma subida de 83% face ao período homólogo.

No balanço financeiro divulgado hoje, a EDP Brasil destacou que, "apesar dos efeitos da pandemia ainda serem evidentes", os resultados do primeiro trimestre de 2021 foram "muito positivos".

A empresa também frisou que o resultado do "trimestre foi novamente impactado pelo aumento do risco hidrológico, decorrente do cenário mais seco e da postergação do período húmido. Dessa forma, a estratégia de alocação de energia foi direcionada para o primeiro trimestre, com o objetivo de atenuar os impactos dessas externalidades".

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de mil milhões de reais (156 milhões de euros), um aumento de 50,1% face ao mesmo período do ano anterior quando somou 698,3 mil milhões de reais (108,9 milhões de euros).

No primeiro trimestre do ano, a receita operacional líquida da EDP Brasil subiu 11%, para 4 mil milhões de reais (624 milhões de euros). Excluindo receita com construção, a receita avançou 5% na base anual, para 3,4 mil milhões de reais (530 milhões de euros).

O investimento da empresa entre janeiro e março foi de 523,6 milhões de reais (81,6 milhões de euros), um acréscimo de 164% face ao mesmo período do ano passado quando somou 197,8 milhões de reais (30,8 milhões de euros)

A dívida líquida da elétrica atingiu 6,8 mil milhões de reais (mil milhões de euros), 11,7% maior no comparativo anual. Entre janeiro e março de 2020, a dívida da EDP Brasil era de 6,1 mil milhões de reais (952 milhões de euros).

O período foi marcado pelo início da gestão de João Marques da Cruz como presidente executivo (CEO) da EDP no Brasil. O executivo atuava como administrador da EDP em Portugal.

Num comunicado enviado aos jornalistas, o novo presidente da EDP Brasil destacou que a empresa experimenta "um momento de transformação no setor elétrico, uma grande mudança, com novas formas de produção de energia e liberalização do mercado".

"Para acompanhar esse movimento e liderar a transição energética do setor, estamos alinhados com a visão global do Grupo EDP. Os resultados do trimestre são muito bons para um ano complicado como o de 2021, o que mostra bem a resiliência da nossa companhia," concluiu Marques da Cruz.