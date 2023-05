Lucro da EDP Brasil vai 6,9% para 88,2 milhões

CEO da EDP Brasil, João Marques da Cruz. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A EDP Brasil informou hoje que registou um lucro líquido de 486,8 milhões de reais (88,2 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2023, uma queda de 6,9% na comparação com igual período de 2022.

Já o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou 1,3 mil milhões de reais (236 milhões de euros), um crescimento de 3,3% face ao mesmo período do ano anterior.

A receita líquida da empresa cresceu 5% na base anual, para 4,3 mil milhões de reais (780 milhões de euros).

O resultado financeiro da EDP Brasil ficou negativo em 406,7 milhões de reais (73,7 milhões de euros) nos primeiros três meses de 2023, contra 348,4 milhões de reais negativos (63,1 milhões de euros) registados no mesmo período do ano passado.

No segmento de distribuição, os investimentos no trimestre totalizaram 427,1 milhões de reais (77,4 milhões de euros), um aumento de 19,4% na comparação com o mesmo período de 2022.

A EDP informou que em transmissão os seus investimentos apresentaram um aumento de 91,2 milhões de reais (16,5 milhões de euros), decorrente do cronograma de obras dos lotes em construção.

No segmento de Geração Solar a empresa destacou que os investimentos, no primeiro trimestre do ano, foram de 11,3 milhões de reais (dois milhões de euros) e mais 130 MWac estão em construção e devem entrar em operação ainda este ano, mais do que dobrando a capacidade instalada, com expectativa de alcançar 200 MWac.

"Este é um ano muito importante para EDP Brasil, com metas claras para concretizar a nossa estratégia de crescimento no país. Os dados deste trimestre refletem a manutenção de bons resultados em prol da criação de valor e do equilíbrio na gestão do nosso portfólio", destacou João Marques da Cruz, presidente executivo (CEO) da EDP Brasil, no comunicado emitido pela empresa.

"Em relação ao nosso negócio de Geração Distribuída Remota e Solar alcançamos a posição de terceiro maior 'player' do Brasil e continuaremos investindo na sua expansão em prol da transição energética justa", acrescentou.

No final de março, a EDP Brasil tinha uma dívida líquida de 10,2 mil milhões de reais, mais 1,7% face ao reportado ao fim do quarto trimestre de 2022.