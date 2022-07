Lucro da EDP cai 11% para 306 milhões de euros no primeiro semestre

Lucro da EDP caiu no primeiro semestre © DR

A EDP totalizou 306 milhões de euros de lucro no primeiro semestre, uma descida de 11% em comparação com os primeiros seis meses do ano passado, foi comunicado ao mercado, nesta quinta-feira.

"O resultado líquido da EDP no primeiro semestre de 2022 apresentou uma queda de 11% em termos homólogos para os 306 milhões de euros", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Para estes resultados contribuiu o desempenho das renováveis e das redes de eletricidade no Brasil.

Contudo, o resultado líquido da empresa foi penalizado pela seca em Portugal, o que levou a um prejuízo de 111 milhões de euros no país.

Entre janeiro e junho, o investimento aumentou 23% para 1.700 milhões de euros, 97% dos quais em energias renováveis e redes de eletricidade.

No que se refere às energias renováveis, nos últimos 12 meses, a EDP instalou mais 2,5 gigawatts de capacidade.

Três quartos da produção de eletricidade da EDP teve origem em energias renováveis no primeiro semestre do ano, "apesar do aumento da produção térmica ibérica para compensar a menor produção hídrica".

Por sua vez, o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) recorrente avançou 19% para 1.944 milhões de euros.

Os custos financeiros líquidos aumentaram 130 milhões de euros para os 385 milhões de euros.

No primeiro semestre, a dívida líquida totalizava 14.152 milhões de euros, impactada pela aceleração do investimento em renováveis e redes de eletricidade, bem como pela apreciação do real brasileiro e do dólar americano, quando no final de 2021 tinha sido de 11.565 milhões de euros.

Notícia atualizada às 18.10 horas.