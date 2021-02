Lucro da EDP Renováveis cresceu 10% para 683 milhões

Miguel Stilwell é o presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A EDP Renováveis fechou o exercício de 2020 com uma quebra de 5% nas receitas, que caíram de 1.824 milhões para 1.731 milhões de euros. Só a venda de eletricidade foi 7% inferior ao ano anterior. No entanto, a companhia presidida por Miguel Stilwell de Andrade conseguiu registar lucros totais de 683 milhões de euros (+ 10%), dos quais 555,7 milhões atribuíveis a acionistas, o que corresponde a um aumento de 17% face ao período homólogo. Os restantes 127,2 milhões são de interesses não controláveis, que caíram 14% face ao ano anterior, correspondentes a menos 20 milhões de euros.

A quebra nas receitas e o aumento de lucros deve-se à estratégia de venda de ativos da companhia no Brasil, Espanha e EUA. O preço médio de venda da eletricidade foi inferior em 3% ao ano anterior, "conduzido pelo efeito mix do portfólio médio anual em resultado das transações de sell‐down.

No período, a EDPR produziu 28,5 TWh de energia limpa, menos 5% do que no ano anterior, evitando 18 milhões de toneladas de emissões de CO2, comunicou a empresa ao mercado. A evolução anual segue a linha de menor capacidade instalada média versus 2019 após a execução da estratégia de venda de ativos. A produção no Brasil caiu 38% e na Europa 15%, ao contrário da América do Norte onde cresceu 6%.

Já as vendas de eletricidade caíram 7% no total, para 1.529 milhões de euros, dos quais 824 milhões obtidos na Europa (- 11% do que no período homólogo), 669 milhões nos EUA (mais 3% face a 2019) e 36 milhões no Brasil (menos 51% do que no ano anterior).

Os custos operacionais da EDP Renováveis totalizaram 568 milhões, menos 1% do que em 2019. Como consequência, o EBITDA somou 1.655 milhões e o EBIT 1.054 milhões, ambos em linha com o ano anterior. Os resultados financeiros líquidos caíram para 285 milhões, menos 64 milhões do que no período homólogo, com a comparação anual a beneficiar de menor dívida, juntamente com um menor custo médio da dívida no período (3,5% versus 4,0% em 2020), explica a companhia.

A dívida líquida totalizava 3.443 milhões de euros, mais 640 milhões do que em dezembro de 2109, impulsionado, entre outros, pela compra do negócio renovável da Viesgo. A administração liderada por Miguel Stilwell vai propor à Assembleia Geral a distribuição de 69,8 milhões de euros em dividendos, um valor em linha com o ano anterior. Corresponde a um dividendo líquido por ação de 8 cêntimos.

Sobre o portefólio da EDP Renováveis, a companhia tinha 12,2 GW de ativos operacionais e,m dezembro de 2020, com vida média de nove anos," dos quais 11,5 GW totalmente consolidados e 669 MW consolidados por equity (Espanha, Portugal, EUA, e Offshore)". Durante o ano, a empresa adicionou 1,580 MW, incluindo os 486 MW da aquisição do negócio renovável da Viesgo, mas vendeu a sua participação no parque eólico de 137 MW Babilonia no Brasil, 237 MW num portfólio em Espanha, 80% de um portfólio de 563 MW nos EUA (dos quais 200 MW se tornarão operacionais em 2021) e 102 MW de um parque eólico nos EUA em regime de build and transfer. Mesmo assim, no total, a variação líquida anual consolidada do portefólio da EDPR correspondeu a um aumento de 806 MW.

Em construção estavam, em dezembro de 2020, mais 2,4 GW de nova capacidade, dos quais 1,648 GW relacionados com a energia eólica em terra, 404 MW com energia solar e 311 MW com participações consolidadas por equity em projetos eólicos offshore.

O investimento total da empresa, com sede em Madrid, mas cotada na Bolsa de Valores de Lisboa, foi de 1.908 milhões de euros, que compara com os 411 milhões realizados em 2019.