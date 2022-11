Lucro da Embraer sobe 10% para 93 milhões no terceiro trimestre

© DR

Os lucros da companhia aeronáutica brasileira Embraer subiram 10% no terceiro trimestre, para 93 milhões de dólares, ainda que as receitas tenham caído 3%, para 929 milhões de dólares, anunciou esta segunda-feira a empresa.

"O EBITDA [ganhos antes de juros, impostos, depreciações a amortizações] ajustado foi de 93 milhões", uma subida de 10% face ao período homólogo, lê-se no comunicado distribuído hoje a partir de São José dos Campos, no estado brasileiro de São Paulo, que dá conta de uma redução de 3% na receita no terceiro trimestre, para 929 milhões de dólares, "principalmente motivada pela diminuição da receita na área da Defesa & Segurança".

De acordo com a empresa, a redução na faturação desta área foi "parcialmente compensada pelo aumento das receitas nas áreas de Apoio, Comercial, Executiva e de Serviços", com a Aviação Executiva a valer 271,1 milhões de dólares no terceiro trimestre, mais 6% que no mesmo período do ano passado.

A Embraer entregou 10 jatos comerciais e 23 jatos executivos no terceiro trimestre, completando, assim, desde janeiro, a entrega de 27 jatos comerciais e 52 jatos executivos, menos do que no mesmo período do ano passado, mas ainda assim "perto da média histórica do trimestre".

Nos meses entre junho e setembro, a empresa diz também que conseguiu reduzir a dívida em 500 milhões de dólares, para um total 1,2 mil milhões de dólares, "em linha com a estratégia de reduzir o custo dos juros" suportados pela empresa aeronáutica.

"Reafirmamos todos os aspetos da nossa linha financeira e de entregas", conclui-se ainda no comunicado.

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 lugares e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, a Embraer mantém-se acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital, em Alverca.