Lucro da Enagás recua 9% para 403,8 ME em 2021

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Fevereiro, 2022 • 11:37

A Enagás revelou que contabilizou um lucro de 403,8 milhões de euros em 2021, menos 9% que no ano anterior, sobretudo devido à entrada em vigor do novo quadro regulamentar 2021-2026.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), a empresa espanhola indicou que o resultado líquido superou, no entanto, o objetivo estabelecido para 2021, que era de 380 milhões de euros.

É referido ainda que a queda homóloga de 9% no lucro no ano passado se deveu sobretudo à redução da retribuição e à rescisão dos contratos ao nível dos gasodutos Al-Andalus e da Extremadura.

As receitas totais da Enagás ascenderam a 991,2 milhões de euros no ano passado, menos 8,6% que no ano anterior, enquanto o resultado operacional bruto (EBITDA) foi de 895,3 milhões de euros, inferior em 5,1% face ao ano transato.

Os gastos operacionais, por sua vez, atingiram os 313,4 milhões de euros, menos 0,8% que em 2020.

O resultado das empresas em que a Enagás investe a 31 de dezembro de 2021 foi de 217,6 milhões de euros (mais 24,48% do que em 2020) e contribuiu com 40,4% para o resultado após impostos da empresa.

O valor do investimento líquido da Enagás atingiu os 59,7 milhões no ano passado, menos 93,1% do que no ano anterior.

A Enagás, por sua vez, reduziu a dívida líquida em 0,25% em 2021, para 4.277 milhões, sendo que a sua liquidez atingiu os 3.300 milhões de euros no final do quarto trimestre do ano passado, entre caixa e linhas de crédito não utilizadas.

Na próxima assembleia geral de acionistas, a Enagás vai propor um dividendo bruto de 1,70 euros por ação, o que representa um aumento anual de 1%, de acordo com a nova estratégia da empresa.

A empresa tinha-se comprometido com um crescimento anual de 5% do seu dividendo até 2020, mas na revisão estratégica para o período 2021-2023 colocou essa percentagem num mínimo de 1% ao ano, sendo que este é o primeiro ano que aplica esta decisão.