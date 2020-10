Lucro da Fiat Chrysler dispara para 1,2 mil milhões no terceiro trimestre

O logo da FCA (Fiat Chrysler Automobiles). © Harold CUNNINGHAM / AFP

A multinacional indicou também em comunicado que o lucro ajustado (o valor que corresponde ao lucro líquido do exercício fiscal, menos os valores destinados às reservas legais e para imprevistos, somado à reserva de contingência não usada no período), foi, no trimestre em análise, de 1,5 mil milhões de euros, isto é, mais 21% em termos homólogos.

O presidente executivo da Fiat Chrysler Automobiles, Mike Manley, considerou que os "resultados recorde" se justificam pelo impulso do "enorme desempenho da equipa na América do Norte", realçando que a empresa será "mais forte" quando se concretizar a fusão com a francesa PSA, que dará origem à Stellantis, o quarto maior fabricante mundial de automóveis.

"Mais uma vez, nossa equipa provou sua extraordinária resiliência e criatividade e, como fechamos a fusão para criar Stellantis, estamos mais fortes e mais focados do que nunca na missão de oferecer um excelente valor para todos os 'stakeholders'", salientou o gestor.

Estes resultados surpreenderam os analistas já que o lucro alcançado vem "estimular as perspetivas do negócio com a francesa PSA", segundo a Bloomberg, até porque a previsão para o final do exercício é "mais do que o dobro" do valor estimado.

O Ebit (lucro ajustado antes de juros e impostos) da FCA aumentou para 2,28 mil milhões de euros, tendo surpreendido também os analistas que apontavam para uma queda deste indicador financeiro.

A previsão do grupo para Ebit ajustado no final do exercício será de até 3,5 mil milhões de euros, mais do que o dobro do que os analistas esperavam.

A receita líquida, por sua vez, caiu para 25,8 mil milhões de euros, mas superou também as estimativas avançadas pelos analistas de mercado.