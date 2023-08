Lucro da Generali sobe 60,9% para 2230 milhões de euros no primeiro semestre

Edifício da companhia de seguros Generali © Miguel MEDINA / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Agosto, 2023 • 15:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O lucro da Generali ascendeu a 2.230 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, mais 60,9% que em igual período do ano anterior, indicou a seguradora italiana que opera no mercado português.

O resultado líquido alcançado até junho pela Generali é justificado pela seguradora com a diversificação das fontes de receitas e a amortização dos investimentos na Rússia.

O resultado operacional consolidado nos primeiros seis meses deste ano teve um acréscimo de 28% em termos homólogos, para 3.721 milhões de euros, o que é explicado também pela diversificação das fontes de receitas e pelo contributo das aquisições já realizadas.

Os prémios brutos ascenderam a 42.237 milhões de euros, mais 3,6% que no mesmo período do ano anterior, impulsionados sobretudo pelo ramo dos seguros Não Vida, que cresceu 10,6% para 16.349 milhões de euros.

O ramo Vida, por outro lado, perdeu 0,3% em termos homólogos, para 25.888 milhões de euros.