Lucro da Glintt duplica para 3,2 milhões de euros em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2023 • 19:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tecnológica Glintt somou 3,2 milhões de euros de lucro em 2022, duplicando o resultado líquido totalizado no ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

"No exercício de 2022, os resultados líquidos da Glintt ascenderam a 3.217 mil euros, representando um crescimento de 100,5% face a igual período de 2021. Para este resultado, contribuiu essencialmente a melhoria na margem operacional", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

Por sua vez, o volume de negócios da empresa atingiu, no ano passado, 112,6 milhões de euros, uma subida de 9,8% face ao ano anterior.

Em 2022, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em cerca de 18,5 milhões de euros, o que representou um crescimento de 3,9 milhões de euros, em comparação com 2021, ou de mais 24,6%.

Conforme precisou a empresa, para esta evolução contribuiu o volume de negócios e a melhoria da margem EBITDA, que passou de 14,3% para 16,4%.

No final do ano em análise, a dívida líquida do grupo representava 39,6 milhões de euros, uma redução de três milhões de euros face a dezembro de 2021.

No que se refere às perspetivas futuras, a administração da empresa não antecipa "impactos diretos negativos" nas atividades, esperando manter um "crescimento sustentável" em 2023.