Lucro da Greenvolt caiu 82% no semestre com paragem de 3 das 5 centrais da companhia em Portugal

Manso Neto no toque do sino da Euronext, na estreia da Greenvolt em Bolsa © André Luís Alves/Global Imagens

A Greenvolt, empresa de renováveis da Altri, encerrou o primeiro semestre com receitas totais de 41,853 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 9,8%, e resultados líquidos de 1,032 milhões de euros, 82,3% abaixo do período homólogo, "afetados pela paragem de três das suas cinco centrais em Portugal e por custos não recorrentes".

Em comunicado ao mercado, a empresa liderada por Manso Neto sublinha que os resultados" foram impactados por vários efeitos não recorrentes, não sendo por isso diretamente comparáveis", dando como exemplos os custos de transação referentes, essencialmente, aos gastos com a aquisição da central de Tilbury, no Reino Unido, e às paragens de manutenção.

"A GreenVolt já é atualmente uma empresa de referência nas energias renováveis, claramente diferenciadora, com uma excelência operacional na produção de energia elétrica renovável a partir de biomassa residual - a biomassa certa, que contribuiu para a economia circulara e para externalidades positivas no ambiente - e explorando as oportunidades mais rentáveis no segmento das energias solar fotovoltaica e eólica, sendo já um major europeu no segmento da promoção e desenvolvimento de projetos", destaca Manso Neto no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O CEO mostra-se particularmente agradado com o sucesso da admissão das ações da empresa à cotação no mercado de capitais, "com uma forte adesão dos investidores instituicionais", e que ocorreu "num período do mercado conturbado".

"Traçamos objetivos ambiciosos e estamos no caminho certo para os atingir, e com a ambição de os ultrapassar", sublinha, ainda, Manso Neto no comunicado.

A GreenVolt opera no segmento de produção energética através de biomassa residual florestal em Portugal, onde conta com cinco centrais - Mortágua, Ródão (Celtejo), Constância (Caima) e Figueira da Foz (duas na Celbi) - num total de 98 MW. A 30 de junho deu "o primeiro passo" na sua estratégia de internacionalização, adquirindo 51% da central de produção de energia elétrica através de biomassa proveniente de resíduos urbanos Tilbury Green Power (Tilbury).

Um negócio que, por ocorrer no último dia do semestre, foi considerado na demonstração da posição financeira consolidada das empresas no Reino Unido, contudo, sem impacto na demonstração dos resultados. E, por isso, a companhia apresenta números proforma do que seria a sua performance com a Tilbury: em vez de cair 9,8%, as receitas totais da Greenvolt teriam crescido 42,4% para 66,2 milhões de euros; o EBITDA, que caiu 11,3% para quase 14 milhões de euros, teria subido, à luz da nova realidade, 66,7% para 26,2 milhões.

Além disso, o comunicado destaca, ainda, a paragem para substituição da turbina da central de produção energética através de biomassa florestal residual em Vila Velha de Ródão, a qual só entrará novamente em funcionamento a partir do mês de setembro, com uma capacidade acrescida de mais 1,5 MW, que corresponde a um aumento de capacidade da ordem dos 10%.

A dívida líquida financeira da GreenVolt no final do primeiro semestre de 2021 era de 266,4 milhões de euros, mas, com a concretização do IPO (sigla em inglês de oferta pública inicial) e após os bancos coordenadores globais terem exercido a Greenshoe Option, a GreenVolt aumentou o seu capital em cerca de 150 milhões de euros, reduzindo a sua dívida financeira líquida.

O primeiro semestre foi, ainda, marcado pela aquisição de 100% da V-Ridium, promotor de projetos de energia solar e eólica, com projetos na Polónia, Grécia e Itália, e pela assinatura do contrato de compra de ações de 70% da Profit Energy, empresas de geração energética descentralizada, que opera no segmento empresarial em Portugal.

"Com a aquisição da V-Ridium, a GreenVolt posiciona-se no mercado com um dos maiores promotores de projetos à escala europeia, posicionando-se no segmento mais rentável e menos capital intensivo do segmento de energias renováveis do tipo utility-scale", pode ler-se no comunicado.

Em declarações ao Dinheiro Vivo, Manso Neto assume-se "muito satisfeito" em termos de resultados da empresa e no mercado. Sobre as dificuldades de por em marcha uma oferta pública inicial bem sucedida em plena pandemia, este responsável admite que, muitas vezes o contacto direto poderia ter facilitado a venda, mas que, em termos práticos, o mercado "está mais do que habituado a trabalhar em plataformas digitais e reagiu muito bem". Aponta sim a concorrência acrescida no mercado como a grande dificuldade a ter em conta. "Ao mesmo tempo [que a Greenvolt] havia mais 30 IPO a nível europeu, alguns dos quais, designadamente em Espanha, acabaram por ser retirados. Isto mostra que o mercado entendeu que a Greenvolt é um projeto diferente e baseado em coisas e ideias muito concretas", diz.

Em termos de futuro, Manso Neto lembra que disse ao mercado que a empresa espera crescimentos de 40% ao ano do EBITDA e dos resultados líquidos. "Os número proforma do primeiro semestre dão-nos alguma segurança de que este é um objetivo perfeitamente tranquilo a médio prazo", sublinha. No imediato, a empresa está a beneficiar dos preços energéticos altos no Reino Unido, mas, também, a exceder as expectativas previamente anunciadas ao mercado ao nível das renováveis, quer na Polónia quer na Grécia. No comunicado à CMVM, a empresa explica que, ao nível dos projetos em fase avançada, em 2021 a GreenVolt terá cerca de 300 MW numa fase pré-construção, dos quais, 62 MW em Portugal. "Em 2022, os projetos Ready to Build atingirão cerca de 630 MW, destacando-se 250 MW na Grécia e 230 MW na Polónia. Essencialmente, foram obtidos para 2022 cerca de 350 MW adicionais de projetos em Ready to Build face aos dados previamente anunciados ao mercado", frisa a Greenvolt.

Na biomassa, Manso Neto admite fazer novas aquisições no exterior, aproveitando oportunidades que existem noutros países. O objetivo é conseguir mais 100 MW até 2025. Em Portugal, o gestor não exclui alargar a operação, "de forma cirúrgica".

Já na geração energética renovável descentralizada, a Greenvolt aguarda por poder tomar conta dos 70% da Profit Energy, uma transação que aguarda luz verde da Autoridade da Concorrência. Além disso, espera concretizar, em Espanha, a aquisição de 29,23% da Perfecta Energia, que atua no segmento da venda, instalação e manutenção de painéis fotovoltaicos para autoconsumo no segmento residencial. Esta é uma área de negócio "estratégica" para a empresa, que "ambiciona reforçar a sua quota de mercado" a nível europeu. "Em termos práticos vamos manter o plano de negócios em termos qualitativas, mas, em termos quantitativas, alguns poderão ser acelerados", diz Manso Neto.